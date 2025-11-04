La Toxicosteña de ‘La Casa de los Famosos’ denunció amenazas de muerte y señaló a su exmanager

El nombre de ‘La Toxicosteña’, como se conoce popularmente a la influenciadora Cindy Ávila, volvió a ocupar los primeros lugares en tendencia en redes sociales. Esta vez, no por sus contenidos musicales ni por su habitual sentido del humor, sino por una controversia con su exmánager, Oswaldo Arcia, con quien mantuvo una relación laboral que hoy terminó en un enfrentamiento público.

Lo que comenzó como una aparente diferencia profesional terminó escalando cuando ambos decidieron ventilar sus desacuerdos en redes sociales, compartiendo mensajes, videos y acusaciones mutuas. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia señaló a su antiguo representante de supuestas irregularidades económicas durante el tiempo que trabajaron juntos y afirmó contar con pruebas que respaldan sus denuncias.

“No voy a permitir más abusos, y mucho menos que se metan con mis hijos”, advirtió la creadora de contenido, asegurando que seguirá revelando información que, según ella, demostraría sus afirmaciones.

¿Qué dijo el manager de la Toxicosteña de su pelea?

La tensión aumentó cuando Oswaldo Arcia rompió el silencio y respondió públicamente a las acusaciones en su contra. A través de varias historias en Instagram, el exmánager negó todas las imputaciones y, además, lanzó duras críticas hacia Ávila, a quien calificó de “fracasada”.

En sus publicaciones, Arcia incluso mencionó a los hijos de la influenciadora y habló de supuestos problemas económicos, además de involucrar a figuras como Yina Calderón y a integrantes de La casa de los famosos Colombia en sus declaraciones.

“Prepárense, voy a mostrar las notas de Johan Zurita (hijo de La Toxicosteña) pidiendo comida porque tenía hambre... O publico las notas de voz donde habla de Yina Calderón y sus hermanas”, escribió Arcia en uno de los mensajes, asegurando que revelaría más información comprometedora.

Ante esto, ‘La Toxicosteña’ reaccionó de inmediato, compartiendo en sus redes capturas de pantalla y comprobantes que, según ella, desmienten los dichos del empresario. “Aquí está todo lo que él dice que no pagué. No necesito que nadie me mantenga”, afirmó.

Lejos de calmarse, el conflicto tomó un nuevo giro cuando la creadora de contenido denunció haber recibido un mensaje anónimo con tono amenazante, en el que se le advertía que “se había metido con una familia”. La sincelejana responsabilizó directamente a Oswaldo Arcia y a su pareja por cualquier hecho que pueda poner en riesgo su integridad o la de sus hijos.

Reconocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Cindy Ávila aseguró que no permitirá que se afecte la imagen de su familia y que continuará dando a conocer su versión de los hechos.

Hasta el momento, Oswaldo Arcia no ha vuelto a pronunciarse, aunque dejó entrever que también compartirá su propia versión de lo ocurrido en los próximos días.