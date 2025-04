Presentan “The Prince Burger” en el Burger Máster 2025: una hamburguesa con mucho sabor y mucha frescura.

Con el sello de sabor, creatividad y una sólida trayectoria en el Burger Máster, Bícono vuelve en 2025 con una propuesta audaz: The Prince Burguer, una hamburguesa inspirada en la icónica serie de los 90, “El Príncipe del Rap”.

Desde que conquistó el paladar del público en 2017 con la Bícono Burger, el restaurante ha logrado destacarse en el podio en varias ediciones (2018, 2019, 2023 y 2024). Este año, Bicono renueva su compromiso con una receta que une su reconocida excelencia culinaria con una fuerte dosis de nostalgia, color y cultura pop.

La idea de The Prince Burguer nació en una sesión creativa del equipo, buscando un concepto que no solo sobresaliera por su sabor, sino que tocara fibras emocionales. Fue así como decidieron rendir homenaje a una serie que marcó generaciones con su estilo irreverente y estética vibrante: “El Príncipe del Rap”.

“The Prince Burger”: Bícono revive la nostalgia noventera con sabor y frescura en el Burger Máster 2025

“La energía de Will, ese personaje único de los 90, nos motivó a crear algo igual de divertido y sabroso. The Prince Burger no es solo una hamburguesa, es una experiencia que celebra la autenticidad y la nostalgia”, afirma Felipe Giraldo, fundador y chef ejecutivo de BÍCONO.

La receta promete sorprender: una jugosa carne de res, queso Colby cremoso, contrastes dulces y salados que evocan los sabores de la infancia, pan de papa artesanal y un ingrediente secreto que aporta el toque inesperado que la hace única.

El diseño de la hamburguesa y su presentación también evocan el universo de Bel-Air: colores vivos, una estética divertida y una puesta en escena que transporta a los comensales al espíritu vibrante de los años noventa.

“Transformamos la nostalgia en sabor. Cada edición del Burger Máster es un reto creativo. Con The Prince Burger sentimos que alcanzamos algo especial, algo que refleja nuestra identidad como marca: creativos, arriesgados y llenos de sabor”, agrega Giraldo.

Con esta apuesta, Bícono no solo busca conquistar el podio, sino crear una conexión auténtica con los comensales. Su meta va más allá del reconocimiento: quieren que The Prince Burguer se convierta en un símbolo de conversación y emoción que trascienda el concurso.

Durante el Burger Máster 2025, Bícono invita a todos los amantes de las hamburguesas a visitar cualquiera de sus sedes en Bogotá: Zona G (Cl. 69a #5-61), Usaquén (Cra. 6a #119b-54) y Zona T (Cl. 85 #12-89), a vivir una experiencia llena de sabor, recuerdos y, por supuesto, a votar por The Prince Burguer.