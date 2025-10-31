Pareja de Baby Demoni reveló que la influencer le pidió que cuidara a su hija antes de morir

El creador de contenido Miguel Ángel López, conocido en redes como Samor One, habló por primera vez sobre la muerte de su pareja sentimental, la influencer Baby Demoni (Alejandra Esquín), quien falleció en circunstancias que aún están bajo investigación.

El artista, que ha sido señalado públicamente debido a que habría sido la última persona en ver con vida a la joven, decidió compartir su versión de los hechos en el podcast Conducta Delictiva, donde relató cómo ha vivido el impacto mediático y emocional que dejó el suceso.

Durante la entrevista, Samor One aseguró sentirse cansado y agobiado por los señalamientos y las amenazas que ha recibido desde que se conoció la noticia:

“No aguanto más. Desde que murió mi novia me han amenazado y señalado sin saber realmente lo que pasó... He tenido unos cuadros de depresión altos. Yo soy una de las personas que no habla mucho, no ventila sus problemas, entonces todos estos días cargar con este peso me tiene cansado, agotado”, expresó.

Además señaló: “No me gusta hablar mal de ella, ella me manipulaba, yo era más el pensante, el que agachaba la cabeza, siempre me amenazaba con que se haría daño. Las ultimas palabras que me escribió, me hicieron sentir que iba a atentar contra su vida. Me dijo ‘usted nunca se va a olvidar de mi’”

La muerte de Baby Demoni continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, mientras sus seguidores exigen que se esclarezcan las causas del fallecimiento. Entre tanto, el caso sigue generando conmoción en redes sociales, donde ambos influenciadores contaban con una comunidad de miles de seguidores.