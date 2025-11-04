Joven quiso recrear la fiesta de Proyecto X: más de tres mil personas en una casa

La noche de Halloween en Los Ángeles estuvo a punto de convertirse en la secuela no oficial de la película Proyecto X. Un joven residente de Woodland Hills, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, decidió llevar la fantasía de la película a la realidad al organizar una fiesta que, según los reportes y videos virales en redes sociales, escaló rápidamente hasta alcanzar niveles épicos de descontrol.

Lo que comenzó como una reunión de disfraces en una casa del barrio mencionado, terminó con la intervención de la policía, daños materiales considerables y la asistencia de más de 3.000 jóvenes en el lugar. Al parecer las entradas habían sido vendidas en linea, en primero momento en 35 dólares, pero ante la gran asistencia pasarían cobrar de 100 a 150 dólares.

El gran aforo de personas habría causado riñas, una estampida y varios heridos, ante las llamadas al 911, La Policía de Los Ángeles y los bomberos tuvieron que intervenir cerca de las 10:30 p.m. y en el lapso de dos horas lograr dispersar a la multitud, incluso con la ayuda de un helicóptero.

Según los reportes hechos por medio de TikTok, varias calles quedaron cubiertas de basura y daños materiales, por lo que se relacionó la fiesta con la película Proyecto X, estrenada en 2012. Esta no solo fue un éxito de taquilla, sino que se convirtió en un referente cultural de la fiesta desmedida e incontrolable.

La película narra cómo una pequeña reunión de cumpleaños en una casa suburbana escala de manera viral hasta convocar a miles de personas, resultando en la destrucción total de la propiedad y del vecindario. En los comentarios de los videos virales, la gente ha expresado su deseo de poder haber estado allí o el poder vivir una experiencia cercana a la de la película.