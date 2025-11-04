Estas son las 5 canciones que escribió Juan Gabriel pero usted no lo sabía: les dio fama a otros artistas

“El Divo de Juárez” fue mucho más que un intérprete: fue un genio de la composición. A lo largo de su carrera, escribió alrededor de 1.800 canciones que atravesaron géneros como la balada, ranchera, bolero, pop, música norteña, huapango, rumba flamenca, salsa y son de mariachi, entre otros.

Le puede interesar: Docuserie de Juan Gabriel revela a Iñárritu y Lubezki en los ochenta junto al Divo de Juárez

Su talento no solo lo llevó a conquistar escenarios, sino que también impulsó la carrera de decenas de artistas que interpretaron sus composiciones. Muchas de ellas fueron traducidas a idiomas como inglés, alemán, turco, italiano, japonés, francés, griego y portugués, consolidando su legado como uno de los grandes autores de la música en español. Tras su documental de Netflix, ‘Debo, puedo y quiero’ le contamos la faceta del cantante y compositor.

Estas son algunas de las canciones más recordadas que Juan Gabriel escribió para otros artistas:

Amor eterno – Rocío Dúrcal

Sin duda, la cantante española es la mayor exponente de las composiciones de Juan Gabriel. Juntos crearon una mancuerna legendaria que dio vida a temas como “Amor eterno”, “Déjame vivir”, “El destino” y “Costumbres”, entre muchos otros.

Ya lo pasado, pasado – José José

Juan Gabriel fue autor de varios temas interpretados por “El Príncipe de la Canción”. Uno de los más emblemáticos fue “Ya lo pasado, pasado”, lanzado en 1978 como parte del decimotercer álbum de José José. Esta canción marcó un punto clave en su carrera y lo consolidó como una de las voces más queridas de México.

Inocente pobre amiga – Lupita D’Alessio

Aunque muchos asocian este tema con la potente voz de la “Leona Dormida”, pocos saben que “Inocente pobre amiga” fue escrita originalmente por Juan Gabriel para Lucha Villa. Sin embargo, fue Lupita D’Alessio quien la llevó al estrellato en 1980, convirtiéndola en un himno de despecho y fuerza femenina.

La diferencia – Vicente Fernández

A pesar de los rumores de enemistad entre Juan Gabriel y Vicente Fernández, “La diferencia” se convirtió en una de las canciones de mariachi más emblemáticas del Charro de Huentitán. Fernández reveló que su distanciamiento surgió porque no grabó “Se me olvidó otra vez”, pero aseguró que la admiración entre ambos artistas siempre fue mutua.

Mentira – Luis Miguel

A inicios de los años 80, Luis Miguel se preparaba para lanzar su primer álbum. Uno de los temas que conquistó al público fue “Mentira”, regalo de Juan Gabriel al joven intérprete de apenas 12 años. Aunque no tuvieron una relación cercana, el Divo siempre expresó su admiración por la voz y el talento del “Sol de México”.

De mí enamórate – Daniela Romo

Esta romántica balada, inmortalizada por la actriz y cantante Daniela Romo, fue escrita por Juan Gabriel y lanzada en 1986 como el primer sencillo del álbum “Mujer de todos, mujer de nadie”. La canción se convirtió rápidamente en un clásico de la música romántica mexicana.