Hermana de Baby Demoni mostró el amoroso gesto con el que la hija de la influencer la recuerda

Ya se van a completar dos semanas desde el fallecimiento de la creadora de contenido, Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, mujer cuya muerte aún es un misterio y sigue siendo investigada por las autoridades; a lo que se le suma que algunos familiares y amigos del influencer han concedido varias entrevistas, una de ellas la de hermana de ‘Baby’ quien reveló el amoroso gesto con el que la hija de la creadora la recuerda.

Rafael Poveda, en su programa, ‘Más allá del silencio’ ha sido uno de los periodistas que más seguimiento le ha hecho al caso, llevando a su formato a Robin Alexis Parra, conocido como ‘El Fresa Más Nea’, también influenciador, amigo de Esquin, que reveló una serie de audios de ella, en los que le indicaba que su pareja, Miguel López ‘Samor One’, la señalaba de haberle sido infiel, algo que López dio a conocer en otro pódcast en el que mostró como la hija de Demoni le hablaba del tema.

Baby Demoni

Tras esta acción, Poveda llevó a su programa a Valentina Esquin, hermana de Alejandra, que arremetió contra López por “vulnerar los derechos” de la menor al exhibir estos audios; además de dar a conocer como la niña recuerda a la niña en estos momentos tan difíciles.

“Ella nunca tuvo signos de depresión y nunca intentó atentar contra su vida. Yo conviví con ella 25 años de mi vida y nunca habló de eso; ella veía por los ojos de mi sobrina. Si ella hubiera querido hacerlo, lo hubiera comunicado con todos”, afirmó Valentina.

“Ella está viviendo con nosotras, ella lloró bastante por su mami (...) En ningún momento me nombró a Miguel. Todos estos días ella ha andado con una foto de ella y mi hermana, y quiere ponerse una foto de mi hermana todos los días. (...) Hemos tratado de estar con ella 24/7 dándole amor y ella se refiere a que ya no tiene papá y mamá; porque el papá biológico nunca ha estado para ella. (...) Ella está recibiendo ayuda psicológica y ella nos ha dicho muchas cosas que Miguel les hacía a ellas”, añadió.