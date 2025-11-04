“Eres estúpida”, el insulto de Nawat Itsaragrisil a Miss México en Miss Universo 2025

¡No tienes voz!”: Lo que le dijo Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch en Miss Universo 2025; ¿qué causó el problema?

Durante una ceremonia previa al Miss Universo 2025 en Bangkok, el director del certamen, Nawat Itsaragrisil, interrumpió el acto para reprender públicamente a la representante de México, Fátima Bosch.

“Si obedeces sin pensar, eres estúpida”, le dijo frente a todas las participantes, en una escena que rápidamente se viralizó.

Tensión y abandono del escenario

La mexicana respondió exigiendo respeto y varias concursantes decidieron abandonar el evento en señal de solidaridad. El incidente, grabado y difundido en redes sociales, desató una ola de críticas hacia la organización, que ya enfrentaba cuestionamientos por su manejo interno.

Credibilidad en juego

A semanas de la gala final del Miss Universo 2025, el certamen atraviesa su momento más polémico.

“Amo y respeto a Tailandia, pero no puedo tolerar las faltas de respeto en diversas formas. Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organizaciónn(refiriéndose a Nawat) y creo que eso no es justo porque estoy aquí y no me meto con nadie. Solo trato de ser amable y estoy tratando de dar lo mejor de mí”, dijo a los presentes.

Por su parte, la danesa Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, también decidió retirarse de la ceremonia en señal de protesta.

La Organización Miss Universe reafirmó su compromiso con la cooperación junto a la comunidad anfitriona y Miss Grand International para garantizar el éxito del certamen.

Indicó que todas las actividades seguirán según lo previsto y que se mantendrán los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para las candidatas. La final del Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre, cuando Victoria Kjaer entregue la corona a su sucesora.