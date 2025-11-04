Iban buscando dulces y encontraron cobre: descubren a dos personas robando cableado en la noche de Halloween

Cámaras de seguridad del barrio Santa Ana, en localidad de San Cristobal, registraron el momento en que dos hombres realizan una escalera humana para alcanzar el cableado de una zona y robarlo el 31 de octubre, durante la noche de Hallowen.

En una maniobra arriesgada, uno de los delincuentes se trepa en el cable y lo desprende del poste, para después atarlo a un árbol, cortarlo y comenzar a extraer el cobre y la guaya.

Un residente de la zona denunció el suceso en el canal CityTv, y afirmó que la comunidad se ha visto afectada en varias ocasiones por los hurtos a diferentes elementos para la venta de metal.

Lea también: El Metro de Bogotá ya tuvo su primer accidente: tres vagones resultaron afectados

Una problemática recurrente

Esta modalidad ha sido ampliamente documentada en Bogotá, donde se han registrado robos de cableado en diferentes zonas de la ciudad. En septiembre, las autoridades capturaron a cinco personas que habían hurtado más de 300 metros de cable de fibra óptic en las zonas de Toberín y San Cristóbal, al norte de la ciudad, mientras usaban prendas de la empresa ETB. El hecho dejó a más de 400 clientes sin internet.

Desde que comenzó el trabajo conjunto de la empresa con las autoridades, en Bogotá se han registrado más de 3.800 denuncias por hurto de cableado, han sido capturadas 916 personas (entre ellas 11 por ciento son reincidentes), se han desarticulado 37 bandas y se ha efectuado el cierre de 10 chatarrerías que comercializaban material robado de este tipo.

Igualmente, en febrero de este año, seis personas fueron capturadas en el barrio Salitre hurtando cable de fibra óptica. En total, las autoridades decomisaron 56 metros del material, avaluado en más de 6 millones de pesos.

Desde la administración distrital, han llamado a la ciudadanía a denunciar estas acciones que interrumpen el servicio eléctrico y ponen en riesgo la seguridad de las personas.