El disfraz que delató al segundo presunto agresor del joven Jaime Esteban Moreno y que es investigado por las autoridades

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, sigue causando conmoción en Bogotá. El brutal ataque ocurrió en la madrugada del 31 de octubre, tras una celebración de Halloween en el sector de Barrios Unidos, en Chapinero, donde el joven fue víctima de una agresión que le causó un trauma craneoencefálico severo.

El caso dio un nuevo giro luego de que las autoridades identificaran a un segundo presunto agresor, reconocido gracias a un disfraz que llevaba la noche de los hechos. En los videos analizados por los investigadores se observa a un hombre vestido con camisa negra y una bincha con orejas de conejo oscuras, quien habría participado activamente en la golpiza que terminó con la vida del estudiante.

Las orejas negras que delataron al presunto cómplice del homicidio de Jaime Esteban Moreno

El bar Before Club, lugar donde Moreno compartió con amigos momentos antes del ataque, emitió un comunicado en el que aclaró que la agresión ocurrió fuera del perímetro del establecimiento. Además, el local rechazó los hechos de violencia y aseguró estar colaborando con la Fiscalía General de la Nación, entregando registros de video y demás elementos que permitan la identificación de los responsables.

El equipo jurídico del bar, Castañeda Jurídicos y Asociados, compartió un video que fue entregado a las autoridades, en el que se observan dos hombres que serían los principales señalados por el homicidio. Uno de ellos porta las características orejas de conejo negras, mientras que el otro aparece con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón oscuro. Ambos son vistos acompañados de dos mujeres disfrazadas, identificadas como Bertha Parra y Paola Fernández, quienes vestían trajes azul y negro.

Según el propietario del establecimiento, Andrés Solano Bautista, Jaime Esteban Moreno salió del Before Club hacia las 2:40 a. m., y el ataque se habría producido entre las 3:05 y 3:10 a. m., cuando el joven intentaba conseguir transporte en una zona “muy sola y peligrosa”.

Las autoridades continúan la búsqueda del segundo agresor, cuyo disfraz de conejo se ha convertido en la principal pista para avanzar en el esclarecimiento del caso que ha estremecido a la capital colombiana.