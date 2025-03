Carin León llega con su primer concierto de estadio en Colombia: Este es el precio de las entradas

La espera ha terminado. Carin León, el máximo exponente de la música regional mexicana en la actualidad, aterriza en Bogotá con su esperado ’BOCA CHUECA TOUR 2025′, un espectáculo sin precedentes que lo llevará al Estadio El Campín el próximo 8 de noviembre.

PUBLICIDAD

Este no es solo un concierto, es una experiencia única diseñada para que cada detalle cobre vida con su inconfundible esencia. Un show cuidadosamente curado, donde el artista recorrerá sus mayores éxitos y colaboraciones, con una producción de talla mundial y grandes invitados sorpresa.

Precios boletas de Carin León en Bogotá

La Preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella: desde el 1 de abril a las 10:00 am hasta el 3 de abril a las 9:59 am o hasta agotar existencia. La Venta al público general será desde el 3 de abril a las 10:00 am hasta agotar existencias.

La entrada más económica con silla numerada será en Oriental Norte Alta con $90.000, y demás localidades que rondan los precios entre $149.000, $200.000, $260.000, $390.000 y $480.000. Mientras que la ubicación de los palcos estarán entre los $9.000.000, $11.200.000, $13.000.000 y la más cara con $16.000.000 millones de pesos.

La venta estará disponible únicamente a través de www.tuboleta.com.

PUBLICIDAD

Carin León: Trayectoria y Reconocimientos

Nacido como Óscar Armando Díaz de León Huez el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora, Carin León ha forjado una carrera impresionante en el género regional mexicano. Inició su camino musical con bandas locales antes de lanzarse como solista en 2018. Su versatilidad le ha permitido fusionar estilos como la banda sinaloense, el mariachi, el norteño y el sierreño, creando un sonido único que ha conquistado a millones.

Su talento ha sido reconocido internacionalmente, destacando su reciente Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2025. Además, su sencillo “Que Vuelvas”, en colaboración con Grupo Frontera, lideró las listas de Billboard’s Regional Mexican Airplay durante múltiples semanas, consolidándolo como una figura clave en la industria musical.