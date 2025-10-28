“Debe asumir las consecuencias de sus decisiones”: María José Pizarro a Carolina Corcho

María José Pizarro le cierra la posibilidad a Carolina Corcho de ser cabeza del Senado por el Pacto Histórico.

En las últimas horas ha sido tema de conversación la controversial decisión que deberá tomar el Pacto Histórico en relación a quién será la cabeza del Senado de la República, luego de realizarse la consulta partidista entre los candidatos Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

Lea también: Daniel Quintero confirmó que irá a inscribirse como candidato y le lanza advertencia a la Registraduría

Luego de la victoria de Cepeda, con 1.533.284 votos, la exministra de Salud, Carolina Corcho, ocupó el segundo lugar con 676.110 sufragios.

Todo parece indicar que se acordaron dos decisiones trascendentales que hoy podría dividir al Pacto Histórico.

De acuerdo con el excandidato presidencial Gustavo Bolívar, el partido acordó en una reunión con los presidentes de las colectividades, que quien quedara segundo en las votaciones, sería la cabeza en la lista al Senado.

No obstante, también llegaron a un compromiso para que la senadora María José Pizarro se bajara de su aspiración presidencial, con la condición de que ella liderara la lista al parlamento.

“Ahí hay un problema jurídico y político difícil”, expresó Bolívar.

Precisamente, la congresista Pizarro, se refirió al tema en un extenso mensaje en sus redes sociales:

“El Pacto Histórico ha marcado un hito en la democracia colombiana al implementar una ruta inédita: la elección de sus candidatos a la Presidencia y al Congreso mediante voto popular directo. Los resultados son un rotundo triunfo: más de 2.700.000 ciudadanos participaron, superando todo tipo de obstáculos, trabas, dilaciones injustificadas, campañas de desinformación y actos de sabotaje”, dice el inicio de su mensaje, quien agrega:

Este proceso demuestra la formidable capacidad de organización, la disciplina política y la unidad del Pacto. Confiamos en el pueblo, y este respondió; esa es nuestra mayor victoria. El 26 de septiembre, las precandidaturas a la presidencia y la dirigencia del Pacto Histórico alcanzamos un consenso crucial. En un momento en el cual la izquierda y el progresismo corría el riesgo de fragmentarse con la inclusión de actores ajenos a nuestra colectividad, entendimos que era esencial unirnos en torno a Iván Cepeda como candidato".

Pizarro se refirió de frente al tema crucial:

“Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho quien no asistió a las deliberaciones, y decidió participar en la consulta, en la cual resultó vencedor en las urnas Iván Cepeda, con votos que representan la voluntad del Pacto Histórico y de la sociedad que nos acompaña”.

Renglón seguido la senadora confirmó lo dicho por Bolívar:

“Ese mismo 26 de septiembre, decliné mi aspiración y acepté la responsabilidad y el compromiso de liderar la bancada del Senado. Horas mas tarde se radicó ante la Registraduría un acuerdo que establece que la cabeza de lista será definida por consenso entre los partidos políticos. Estos acuerdos son fundamentales y no pueden ser modificados arbitrariamente, ya que hacerlo, significaría que el Pacto Histórico nacería incumpliendo sus propios compromisos”.

Finalmente le envió un mensaje directo a Carolina Corcho:

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”.