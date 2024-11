“Yo no estoy para hacer personajitos”, actor de ‘Rigo’ sobre su trabajo en la actuación

Ramiro Meneses es un reconocido actor colombiano, destacado por su participación y trayectoria en la televisión colombiana, teniendo diversos papeles desde villanos hasta protagonistas en numerosas producciones. Meneses es recordado por su participación en series como Rigo, Los Victorinos y El Bronx, entre otras. Además de su talento actoral, también ha demostrado sus habilidades culinarias al participar en programas como MasterChef Celebrity, donde se coronó como ganador en la edición del año 2022, lo que hizo ampliar su gusto por el mundo culinario y tener su propio negocio de comidas rápidas en la capital. En una reciente entrevista, el actor habló de su trayectoria en la actuación y los papeles que acepta hoy por hoy.

Al actor le preguntaron durante la entrevista sobre su participación en películas, en específico ‘La Patasola’ la cual protagonizó, frente a esto le preguntaron sobre cómo había llegado a este papel, ahí él empezó a contar que solían llamarlo para personajes que a él no le interesaban, los cuales describió como”Personajitos” en los que llegaba a poner todo el esfuerzo para tener una aparición mínima.

“Yo no me muero por hacer cine, a mí no me llames para hacer cine, cuando me llaman les digo: a mí o me das el protagonista o el antagonista, si me das eso cuenta conmigo, con esto estoy siendo honesto. Yo no estoy para hacer personajitos para ir a aparecer en una película o una escena, yo me he preparado lo suficiente, hago un trabajo muy serio para hacer un personajito en el cual yo le boto toda la energía” afirmó el actor.

Además, hizo referencia de cuando le suelen preguntar sobre su personaje favorito, para él todos son sus favoritos, por el empeño y dedicación que le pone a cada interpretación. Los entrevistadores le dijeron que si no era algo sobervio, a lo que Meneses respondió que no le importaba, pues para él primaba la honestidad.