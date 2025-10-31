Maluma habló de la rivalidad que existió por un tiempo con su colega, J Balvin

Al hablar del reguetón en Colombia se tienen referentes bastantes claros, dos de ellos y de los que más han aportado a la industria son J Balvin y Maluma, ambos han logrado llegar a los más grandes escenarios. Sin embargo, en algún momento de llegó a especular que entre estos dos grandes había una rivalidad por ser su competencia directa, mutuamente.

Puede leer: Así fue cuando J Balvin apareció en la recordada novela ‘El Man es Germán’

Sin embargo, el tiempo ha madurado su vínculo, transformando la rivalidad en una amistad y apoyo mutuo. Finalmente, esta unión se ha sellado con exitosas colaboraciones musicales como“Qué Pena”y“Gafas Negras”, y con gestos públicos de afecto y admiración, demostrando que más que rivales, han sido las figuras fundamentales para el género en el país.

De hecho Maluma tocó este tema en una entrevista con “Nude proyect podcast” en el que admitió la que la rivalidad venía sobre todo de parte de Balvin. “Lo que él no cuenta, yo lo amo, lo que él no cuenta es que el beef era de él hacia mi, no yo con él (risas). Él me lo aceptaba y yo le decía pero ¿qué te molestaba de mí? y el decía, huev** porque yo pensé que te me ibas a quedar con la comida", expresó Maluma.

Además, para él fue un rivalidad sana que a ambos los impulso aun más para llegar a lugares que no se imaginaban: “Fue una rivalidad que nos construyó, pero yo también lo pensaba, ¿será que nos hace falta un poquito de rivalidad?, porque ya somos tan bros, tan parceros", contó.

¿J Balvin tiene contacto con Bad Buuny?

Durante una entrevista le preguntaron a J Balvin: “¿Qué pasó en esa amistad tan bonita o fue la fama que los separó? No, yo no creo, cada quien tiene sus momentos donde se debe enfocar en lo suyo, la verdad no tengo nada en contre de Benito.Hubo un momento muy bonito donde creamos Oasis Team, un álbum brutal, muy chimba, histórico, donde nunca se había juntado un colombiano con un puertorriqueño y yo celebró el éxito de Benito."

Posteriormente, el entrevistador les pregunto sobre si aún tienen contacto y que si cada uno estaba por su lado, a lo que Balvin respondió“No, no hablamos, pero yo creo que seguramente cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. Pero ahorita no hay motivos”para después enviarle un saludo a Bad Bunny y su equipo.