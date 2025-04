J Balvin habló de su relación con Bad Bunny, ¿aún tienen contacto?

El año 2019 vio nacer uno de los albúmenes más importantes del género urbano, se trata de ‘Oasis’ de J Balvin y Maluma, siendo la primera vez que dos artistas de reguetón hacían un proyecto de este tipo. Dentro del álbum se encuentran éxitos como ‘La Canción’, ‘Que Pretendes’ y ‘Un Peso’, lo que llevó a los artistas a ganarse el premio Billboard Music Award for Top Latin Album en 2020, y el premio Lo Nuestro Award for Album of the Year en 2020. No obstante, Balvin y Benito tendrían un notable distanciamiento tiempo después, en el marco de algunas manifestaciones sociales, no solo en Colombia, sino que también en Puerto Rico.

La persona que intercedería sería Residente, que hizo una tiradera hacia el paisa por no manifestar ante el estallido social que hubo en Colombia para el 2021. Ahora Balvin, pasó por un medio donde mencionó si aún tenía contacto con el exitoso Bad Bunny.

“¿Qué pasó en esa amistad tan bonita o fue la fama que los separó? No, yo no creo, cada quien tiene sus momentos donde se debe enfocar en lo suyo, la verdad no tengo nada en contre de Benito. Hubo un momento muy bonito donde creamos Oasis Team, un álbum brutal, muy chimba, histórico, donde nunca se había juntado un colombiano con un puertorriqueño y yo celebró el éxito de Benito." Posteriormente, el entrevistador les pregunto sobre si aún tienen contacto y que si cada uno estaba por su lado, a lo que Balvin respondió “No, no hablamos, pero yo creo que seguramente cuando nos veamos la vibra va a estar cabrona. Pero ahorita no hay motivos” para después enviarle un saludo a Bad Bunny y su equipo.

Adicionalmente, el paisa habló de la movida del género en Colombia, resaltando a sus colegas, pero cuando le mencionaron a Kevin Roldan, Balvin dijo que él no era de Medellín y después mencionó cuando conoció a Nicky Jam. Sobre el cantante que empezó en ‘Los Cangris’ dijo que desde siempre fue una inspiración para él y que en Medellín lo aman, además de que fue el lugar donde resurgió su carrera.