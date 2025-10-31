Arelys Henao le mandó ‘sablazo’ a hombres del popular que no la apoyaron en proyecto con Paola Jara y Francy

A sus 48 años, la antioqueña Arelys Henao brilla más que nunca y se consolida como ‘La reina de la música popular’, un título que ha conquistado con esfuerzo y talento. Su poderosa voz y su autenticidad la han convertido en una figura querida dentro y fuera de los escenarios, sumando millones de seguidores, en especial mujeres que ven en ella un símbolo de empoderamiento y estilo; y no solo con ella también con dos de sus colegas, Francy y Paola Jara, con quienes montó un gran show en el que no recibieron casi apoyo de los hombres del género, a quien Arelys les mandó un ‘mensajito’.

El pasado 23 de agosto, este trío de cantantes deleitaron al público de Bogotá con su espectáculo ‘Entre tres’, con el que siguieron dejando en alto a las artistas que hacen este tipo de esfuerzos para elevar la imagen de la música de despecho; a pesar que muchos de sus colegas no las han apoyado.

Arelys Henao

Justamente Arelys, aprovechó una entrevista con ‘Mi Gente’ para revelar que, en su espectáculo en Bogotá, le tocaron la puerta a muchos de sus amigos del género, quienes les contestaron con un no. A pesar de esto, Henao celebró que todo se hubiese dado así, dejandole un sinsabor con toques de arrepentimiento a quienes no les siguieron la idea.

“Para el Movistar Arena, que ya estábamos ‘Sold out’, con más de once mil boletas vendidas; llamamos a unos 20 artistas, para ver si nos acompañaban en el show y nadie nos acompañó. (...) Nosotros nos reíamos porque el empresario decía que de pronto no creían en el show que teníamos montado como mujeres. (...) Teníamos una producción digna de Luis Miguel, Ana Gabriel y de otros artistas grandes; nos miramos y nos abrazamos las tres y dijimos que mejor que nadie hubiese ido”, afirmó Henao,

“Demostramos que las mujeres podemos lograrlo; y demostramos que las mujeres cuando nos unimos podemos hacer cosas increíbles. (...) Solo tengo que agradecerle a Ciro Quiñonez que nos ‘copió’ para abrir el show, a Kelly Cárdenas y a las imitadoras de ‘Las Hermanitas Calle’ que nos dijeron que sí”, añadió.