Duelo de despecho: Heredero y Arelys Henao unen sus voces en ‘Lágrimas de Despecho’ para cantarle a la dignidad

Arelys Henao “La Reina de la Música Popular”, la artista más representativa del género y Heredero gran exponente de la Carranga, quién lleva en las venas no solo la cultura de su música, si no las letras que lo acompañan, logrando colocar este lindo género en primer lugar en Spotify Colombia con “Coqueta; unen su extraordinario talento en la interpretación de la canción “Lágrimas de Despecho” autoría de Heredero, un desahogo del alma por el dolor del desamor en una relación.

“Lágrimas de Despecho” fue grabada bajo la producción musical de Yohan Úsuga y la colaboración de Fabio Edilberto Jaimes Herrera. El video fue rodado en La Fonda la indomable en Copacabana Antioquia, bajo la dirección del productor cinematográfico Andrés Osorio y su compañía Everest Films.

Arelys Henao y Heredero, agradecen a Dios, los medios de comunicación y seguidores, por el apoyo que desde ya den a esta linda canción, una colaboración hecha con el corazón.

La colaboración con Arelys Henao marca un nuevo capítulo en la carrera de Heredero, quien busca tender puentes entre los géneros tradicionales colombianos y las nuevas generaciones.

“Arelys representa lo que todos admiramos: la fuerza, la verdad y el respeto por nuestras raíces. Cantar con ella es un honor y un paso más para que la carranga siga creciendo”, afirma el artista.

Por su parte, Arelys destaca la conexión inmediata que sintió con Heredero:

“Desde la primera vez que escuché su voz supe que estábamos hechos para cantar juntos. Esta canción tiene alma, tiene historia y tiene verdad.”