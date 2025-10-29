Yina Calderón le tiró al actor Juan Pablo Llano: “usted está en el olvido”

Juan Pablo Llano es un actor, modelo y presentador colombiano reconocido por su versatilidad y carisma en la pantalla. Nació en Medellín, Colombia, y desde joven mostró interés por el mundo del entretenimiento, por lo que a lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones de televisión tanto en Colombia como en otros países de América Latina, hacia el 2024 hizo parte de MasterChef Celebrity de RCN.
Por estos días, el actor compartió una crítica hacia el mundo de la farándula y el entretenimiento, indicando: “Hoy la fama no necesita talento, solo ruido, no canta, no baila, no actúa, no crea nada de valor... Pero los medios le dan pantalla como si fuera ejemplo y lo peor de eso: es que hay niños soñando con ser iguales. Qué mal estamos cuando la fama vale más el mérito.”
Al parecer, Yina Calderón se habría sentido aludida, por lo que compartió la crítica del actor y expresó: “No cantamos, no bailamos, no actuamos, no creamos según este personaje, pero algo debemos de tener para que nosotros estemos bien y usted en el olvido”. Agregando: “Si el público nos consume y la prensa nos da pantalla es porque algo gusta y eso que gusta, usted no lo tiene”.
¿A cuál reality llegará Yina Calderón?
La polémica figura desde hace un rato anunció que partiría otro reality, se trata de la “Mansión de Luinny” en República Dominicana. Dicho formato es una adaptación de ‘La Casa de los Famosos’ con la diferencia de que será transmitido a través de YouTube, siendo un avance en el entretenimiento de dicho país.
Le puede interesar: Una de “Las Ñeras de la Loma” reveló cómo fue lidiar con el bullying por su video hace 12 años
El reality show contará con varias figuras internacionales, desde Colombia, nada más que Yina Calderón, quien este año pasó por el reality de RCN y ahora le apuesta una vez más. Otra figura destacada es Abraham García, desde España, quien por un largo tiempo hizo parte de formatos de MTV, entre ellos Gandía Shore y Super Shore.