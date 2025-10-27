Viralizan video de Nicolás Arrieta en sus inicios: “se parecía a las ñeras de la loma”

Después de cuatro meses del final de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, en la que salió ganador el costeño Altafulla; RCN le dio inicio a la convocatoria para la que será su tercera edición, la cual ya tiene asegurado a su primer concursante, nada más y nada menos que el youtuber Nicolás Arrieta, de quien recientemente se viralizó un video de los inicios de su carrera en internet.

Con 52,7% de las votaciones, Arrieta logró hacerse su lugar en LCDLF3, por encima de Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi; mérito que ‘Nico’ consiguió sin mucho esfuerzo, ya que, como el mismo lo ha afirmado, no tenía planeado ingresar, pero que “al estar en quiebra”, optó por aceptar la propuesta, algo que sus mismos padres no apoyan, como lo hizo saber en un reciente video: “Mi familia no quiere tener nada que ver con eso, mi mamá me dijo ”yo no quiero saber nada de eso, no me importa". Mi mamá es linda, pero no quiere saber, es re ácida con eso".

Nicolás Arrieta y los aspirantes a La Casa de los Famosos 3 (Instagram @RCN)

Algo que tuvo mucho que ver para la llegada de Nicolás a la casa más famosa de Colombia, es su extenso trayecto de videos en internet, caracterizados por las denuncias por presuntas estafas a otros creadores de contenido; hablar de frases de reguetón; y criticar a otros de sus colegas, algo que lleva haciendo hace ya más de 15 años.

Justamente, tras su elección, se hizo viral un clip en el que se ve a Arrieta en sus inicios, grabando con una de sus amigas en un parque de Bogotá; época en la que su look no es para nada, lo que es ahora, caracterizado por su larga cabellera, sus piercings en los labios y una vestimenta distinta a los característicos tonos negros que utiliza en la actualidad.

“Se parece a Tifa Daza”, “¿Strillex eres tú?, “Así lo conocí”; “El momento más humilde de Arrieta”, “Somos muy viejos”, “Nico tuvo todo para ser bajito en sal”, “Me siento tan viejo al ver esto”, y “La mayoría que fuimos emos también fuimos putoraiders”, fueron algunas de las reacciones.