Valentina Castro volvió a ser parte de importante pasarela nada más que en Hollywood

Valentina Castro es una joven modelo proveniente de Tumaco, Nariño, que se dio a conocer aún más al volverse orgullo nacional con su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show, en la sección de Pink. La joven compartió pasarela al lado del los famosos Ángeles como Adriana Lima, Barbara Palvin, Alessandra Ambrosio y con las supermodelos, Bella y Gigi Hadid, además de que otra colombiana hizo parte, se trató de Karol G.

Puede leer: Así se vivió el regreso del Victoria’s Secret Show: ¿el desfile marca el fin del Body Positive?

De Nueva York, Valentina viajaría hacia Los Ángeles este 26 de octubre para desfilar en la pasarela de Vogue World: Hollywood, evento que celebró el profundo diálogo entre el cine y la moda, rindiendo homenaje a los personajes más inspiradores de la historia del séptimo arte. La pasarela contó con grandes figuras del entretenimiento tanto en el desfile como en la lista de invitados.

En el caso de Valentina Castro, apareció en el sexto acto del show, titulado como Afrofuturismo, en la sección de Pantera Negra, en el que desfiló con alguno de los atuendos creados por la famosa película del mundo cinematográfico de Marvel. En esta sección abundaron las visiones conmovedoras de la negritud, contando con tejidos elaborados en llamativas combinaciones de colores e ingeniosas siluetas que hablaban de poder, presencia y permanencia.

¿Cómo inició Valentina Castro en el modelaje?

La vida de la joven tumaqueña tendría un cambio radical en solo un año, pues según BBC Mundo, era conocida en su barrio Ciudadela, en Tumaco, por su habilidad para trenzar el cabello afro. Con este solía hacer domicilio o atender en su propia casa, pero en cuanto al modelaje, ya había tenido algunos acercamientos.

Le puede interesar: Así de pesadas son las alas de los Ángeles del Victoria’s Secret Show

Gracias a su estatura de 1,75 metros había participado en desfiles escolares y pequeños reinados locales. Todo cambiaría cuando el cazatalentos Sebastián Bedoya, de la agencia Nefer Models, encontrará su perfil en redes sociales.

El paso a seguir fue un viaje a República Dominicana, con el fin de iniciar un proceso de formación como modelo profesional, eso sí, Valentina y su madre, tuvieron dudas y temor a caer en ofertas fraudulentas. No obstante, la marca francesa Louis Vuitton ya tenía los ojos puestos en ella. Por lo que en marzo de 2022 debutó en la Semana de la Moda de París como parte del desfile otoño-invierno de Louis Vuitton en el Museo de Orsay.