Este es el motivo de la ausencia de un querido periodista de Noticias Caracol

Noticias Caracol es uno de los informativos más famosos de la televisión, pues durante varios años ha estado presente durante más de tres emisiones en las que se exponen los principales hechos que tienen lugar en diferentes países del mundo, donde la prioridad es el país. Las diversas emisiones cuentan con todo un grupo de periodistas quienes están tanto en el set como en las calles, sin embargo, desde hace varios días una de sus figuras se encuentra ausente.

¿Qué pasó con Pablo Arango Robledo en Noticias Caracol?

Desde hace varios días Pablo Arango se encuentra ausente de Noticias Caracol causando sorpresa entre sus fans, sin embargo, a través de sus redes sociales el periodista mostró que se encuentra de vacaciones, viviendo un viaje de ensueño en compañía de sus padres y su pareja.

De acuerdo con sus diferentes apariciones, se encuentra en Europa disfrutando de algunas de las zonas con las que cuenta, añadiendo así algunas imágenes de los mejores momentos que ha vivido: "Un tatuaje en el alma que cierra de la mejor", “Hay momentos que quedan grabados en el alma“. ”Y es cuando entiendes que son los momentos los que llenan el alma de recuerdos", agregó el periodista de Noticias Caracol.

¿Quién es la pareja de Pablo Arango Robledo de Noticias Caracol?

El novio de Pablo Arango, de Noticias Caracol, es Gabriel Carvajal, con quien lleva ya un buen tiempo de relación. De acuerdo con lo mencionado por el periodista, empezaron a hablar por temas de trabajo por medio de sus redes sociales. Sin embargo, después de ello, dejaron de hablar y tiempo más tarde volvieron a sostener una conversación que con el paso de los días terminó uniéndolos mucho más y dándole paso a un noviazgo que actualmente los llevó a vivir juntos y tener a su ‘perrito’ Coco.

¿Cuál es la otra profesión de Pablo Arango, de Noticias Caracol?

Pablo Arango, mientras que lleva a cabo su rol como periodista dentro de Noticias Caracol, decidió adelantar otra carrera profesional como lo es derecho, teniendo pocos tiempos libres. A pesar de ello, en agosto del 2024 alcanzó su título profesional como abogado, siendo un nuevo logro para su carrera, sin embargo, actualmente se desconoce si ejerce.