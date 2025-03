Novio de Pablo Arango, de Noticias Caracol, mostró lo enamorado que está de su pareja y fue tendencia, “quedamos caracoles”

Noticias Caracol es el informativo que lleva más de 15 años, siendo parte de las mañanas, tardes y noches de Caracol Televisión, brindándoles a los televidentes los principales hechos que ocurren tanto en Colombia como en otras ciudades del mundo. Con el paso de los años han sido varios los periodistas y presentadores quienes más allá de su rol se han quedado en el corazón de los colombianos,

¿Quién es el novio de Pablo Arango, de Noticias Caracol?

El novio de Pablo Arango, de Noticias Caracol, es Gabriel Carvajal, con quien lleva ya un buen tiempo de relación. De acuerdo con lo mencionado por el periodista, empezaron a hablar por temas de trabajo por medio de sus redes sociales. Sin embargo, después de ello, dejaron de hablar y tiempo más tarde volvieron a sostener una conversación que con el paso de los días terminó uniéndolos mucho más y dándole paso a un noviazgo que actualmente los llevó a vivir juntos y tener a su ‘perrito’ Coco.

Novio de Pablo Arango se refirió a las críticas de su noviazgo en redes

Si bien, durante un buen tiempo eran pocos los detalles revelados por parte de estas figuras sobre su noviazgo, ahora la viven mucho más libre y demostrando el amor que se tienen. Hace pocos días, Gabriel utilizó su cuenta de ‘TikTok’, para expresar lo enamorado que está, utilizando un famoso trend: “Déjame y lo consultó con mi novio y te aviso”, para posteriormente compartir una imagen de Pablo Arango en la que reiteró: “Yo soy el novio y no me consulta nada, ni siquiera me dice y me toma de excusa cuando no quieren algo. Yo soy su escudero”.

El mencionado video recibió una amplia acogida a tal punto que en cuestión de horas alcanzó las 54 mil reacciones y los más de 600 comentarios, recibiendo así muestras de cariño, donde la gente aprovechó para relacionar el rol de Pablo en Noticias Caracol: “Un aplauso para esta pareja que está enamorada”, “Quedé mínimo, común, múltiplo”, “Quedamos caracoles”, “Ay, no, que envidia, él me gustaba”, “Quedé como apartaestudio”, “Quedé noticia de última hora”, “Quedé lo más trinado”, “Quedé última hora de Noticias Caracol”.