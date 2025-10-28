“Tenemos presidente hijue&%*$#”: El influencer petrista Levy Rincón le declaró su apoyo a Iván Cepeda

El pasado domingo 26 de octubre, el Pacto Histórico definió el nombre de su candidato para las presidenciales de 2026, Iván Cepeda, senador que ganó la consulta realizada por el partido, por encima de Carolina Corcho y Daniel Quintero. Tras esta victoria, una de las figuras de opinión de izquierda, Levy Rincón, mandó un mensaje de apoyo a Cepeda con su peculiar manera de expresarse.

Esta cita con la democracia se caracterizó por la baja afluencia de las personas a los puestos de votación ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, que significaron una inversión de más de $193.000 millones de pesos, según lo informado por el registrador nacional Hernán Penagos, sufragio que solo alcanzaron los 2,7 millones de votos.

"Se impone la democracia": las palabras de Gustavo Petro tras la victoria de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico

Tras conseguir 1′152.000 votos, Cepeda emitió un discurso en el que dejó en claro cómo será su camino para ser el posible reemplazo de Petro en la Casa de Nariño, dejando en claro que no se dejará intimidar por los debates.

“No voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros candidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas y propuestas de país; y no sobre amenazas, insultos y calumnias contra personas, y menos contra el presidente Gustavo Petro, que merece todo el respeto por toda la labor que ha realizado", expresó el ahora candidato.

Tras estas declaraciones, Rincón, director del programa ‘Al fondo a la izquierda’ de Radio Nacional de Colombia, y creador del programa virtual ‘Notiparaco’; aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, para emitirlelas siguientes palabras de apoyo a Cepeda: “Vamos hasta la victoria. ¡Tenemos presidente, hijueputas!