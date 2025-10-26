“Se impone la democracia”: las palabras de Gustavo Petro tras la victoria de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico

El presidente Gustavo Petro destacó la jornada electoral del Pacto Histórico como un triunfo del voto ciudadano y de la democracia interna de su coalición. Luego de que la Registraduría Nacional confirmara la victoria de Iván Cepeda sobre Carolina Corcho en la consulta interna, el mandatario celebró el resultado con un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde subrayó la importancia de respetar la voluntad popular.

“Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”, escribió el presidente en su publicación, acompañada de un video de RTVC con los avances del conteo.

El mensaje fue interpretado por sectores políticos como una señal de respaldo directo a Cepeda, quien obtuvo 564.093 votos, frente a los 268.674 de Corcho, según el reporte oficial de la Registraduría hacia las 5:44 p.m. de la jornada. Con estos resultados, Iván Cepeda se convierte en el candidato de Colombia Humana y del Pacto Histórico para la eventual consulta interpartidista del Frente Amplio, prevista para marzo de 2026.

Petro destaca el respeto a la voluntad popular

El presidente insistió en que los resultados reflejan un proceso electoral “libre y participativo” dentro de la coalición de izquierda, una señal de madurez democrática en medio de las tensiones internas que precedieron la consulta. “El pueblo ha elegido libre”, reiteró Petro, en alusión a las disputas que llevaron a la salida de figuras como Daniel Quintero, quien denunció cambios en las reglas del proceso antes de renunciar.

A pesar de su retiro, el exalcalde de Medellín alcanzó cerca de 50.000 votos, los cuales serán contabilizados por la Registraduría, aunque su validez dependerá de la decisión del Pacto Histórico o del Polo Democrático Alternativo, colectividad que finalmente asumió la representación formal de la consulta.

Un proceso electoral con obstáculos

La jornada estuvo marcada por una controversia con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ordenó retirar el logo del movimiento a pesar de que las tarjetas ya habían sido impresas. Finalmente, solo el Polo Democrático Alternativo participó oficialmente, tras la salida de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, que optaron por mantener su independencia política.

Este escenario no impidió que la votación sirviera como un termómetro para medir el respaldo del petrismo de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Durante el mismo proceso también se eligieron los precandidatos al Congreso: 144 aspirantes al Senado y 373 a la Cámara de Representantes, según confirmó la organización política.

Lo que viene para el Pacto Histórico

Con la victoria de Cepeda, el Pacto Histórico se prepara para la consulta del Frente Amplio, donde se definirá el candidato único de los sectores progresistas del país. Petro, en su mensaje, pareció enviar una señal de unidad: un llamado a aceptar los resultados y continuar con el proyecto político iniciado en 2022.

“El triunfo de la democracia”, como lo describió el presidente, deja al movimiento ante el reto de mantener la cohesión interna y fortalecer su base de apoyo para la contienda de 2026. En palabras de Petro, “la sociedad colombiana decidirá si avanza o retrocede”, un mensaje que trasciende la consulta interna y apunta al futuro de su proyecto político.