JuanDa no defraudó a sus fans y sorprendió con nuevo disfraz de Halloween

Uno de los influencers más conocidos en Colombia es JuanDa, quien durante varios años ha contado con una amplia acogida en las redes sociales que precisamente se ha transmitido en el cariño de la gente y los miles de seguidores con los que cuenta. En sus diferentes apariciones se encarga de compartir algunas de sus situaciones de vida, pero también generar risas con otro tipo de contenido.

En época de Halloween indudablemente JuanDa termina siendo uno de los principales protagonistas, pues su creatividad está a flor de piel, divirtiendo a sus seguidores. En este 2025 y días antes de la celebración oficial, el creador de contenido sorprendió con su disfraz que en esta ocasión se trató de un conductor de bus, generando así varias risas entre sus fans.

“Por fin tengo una foto con mi familia, gracias por ayudarme a burlarme de mis traumas que ya no son traumas”, agregó JuanDa añadiendo varias imágenes de su personaje en compañía de varios de sus familiares, donde las risas ante su disfraz fueron más que evidentes. “En serio me veo igual que mi papá, excepto que él no tenía este culazo, mentira jajajaja si lo tenía”, fueron las declaraciones que agregó JuanDa.

Cabe resaltar que minutos después de su publicación fueron varios los comentarios expuestos por parte de sus fanáticos, quienes destacaron la creatividad con la que cuenta el influencer: “Jajajaja le juro que pensé que era su papá. Casi me da algo jaja”, “¿Veci me lleva por 2k?“, ”Se parece al alcalde de lazy town", “Me inspiraste a solucionar mis problemas paternales y bueno reactivé la demanda de alimentos, te amo Juanda sos mi ídolo”, “La mamá sentada en el puesto del bus que le corresponde jaja”.