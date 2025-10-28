Figura de ‘Tropicana’ confirmó su salida tras años siendo parte de la emisora, “Ha finalizado mi ciclo”

Desde hace varios años, una de las figuras más conocidas dentro de la emisora ‘Tropicana’ fue Jota Flórez, quien cumplió el rol como director de la mencionada cadena radial y estando presente durante varias de las transmisiones. Sin embargo, luego de varios rumores, el colombiano confirmó su salida, agradeciendo a los oyentes y a su equipo de trabajo por el tiempo compartido.

Hace pocas semanas fue Ariel Osorio el encargado de referirse a este tema por medio de su programa ‘La Corona TV’, donde aseguró que Flórez fue despedido de ‘Tropicana’, luego de varios años de trabajo y también contar con buenos números.

“Ocurrió el terremoto, su director Jota Flórez fue llamado a recursos humanos, recibió la noticia que nadie esperaba, ni el mismo, jamás, ya no lo requerimos más, señor Jota Flórez. Si lo echaron, la razón, nadie sabe con certeza (…) No es por los números, los números están a su favor, dicen que la orden vino de arriba (…) Ese mismo día Jota perplejo, recogió sus cosas y se fue. Antes de irse o mientras se estaba yendo, llamó a cada uno de sus colaboradores para notificarles de su salida, se dice que ‘Luchi’ fue la que más afectada estuvo, totalmente incrédulo que pase en ‘Tropicana’“.

Aunque para aquel momento Jota no se había referido a este tema, hace pocos días apareció en sus redes sociales, donde confirmó su salida de la cadena radial “Ha finalizado mi ciclo con Tropicana. Fue un viaje emocionante, logrando llegar muy lejos junto a un equipo extraordinario. En estos 5 años: Escalamos desde la posición 14 (ECAR 3 – 2019) hasta el 2.º lugar (ECAR 2 – 2024), llegando muy cerca del millón de oyentes diarios. Creamos más de 10 formatos de contenido en video, obteniendo más de 500 millones de visualizaciones en redes sociales.

Construimos una Casa Parrandera en Valledupar para cubrir el Festival Vallenato con contenido en vivo; y recientemente logramos superar a todos nuestros competidores en audiencias de streaming en Bogotá. Pero quizás lo más importante de todo lo compartido es que cada una de las personas que formaron parte de este proceso me dejó grandes enseñanzas. Además, pude aportarles parte de mi experiencia para crecer, posicionarnos y ganarnos el respeto, el cariño y la admiración de las audiencias, los anunciantes, la industria musical y los medios, todo con un propósito permanente y claro: entretener y ayudar. Gracias a todos“, fue el mensaje expuesto por el mencionado locutor acompañado de una imagen en el set de ‘Tropicana’.