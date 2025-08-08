Lucho Humor de Tropicana y RCN cumplió el sueño de darle la ‘casita’ a su esposa e hijo

La emisora Tropicana perteneciente a la casa editorial de Caracol Radio, es una de las más escuchadas en Colombia, debido, entre otras cosas, por el contenido cercano que le ofrece a sus oyentes con programas como: ‘Una combinación Bacana, ‘Camino al barrio’ y ‘Cómo amaneció Bogotá’. Justamente uno de los talentos de este dial llenó de emotividad las redes al mostrar que cumplió el sueño de comprar su ‘casita’.

Esta estación de radio se ha caracterizado por tener frente a sus micrófonos a varios de los talentos humorísticos del país, dentro de ellos a Élver Castro Monsalve, más conocido como ‘Luchito Humor’, hombre que recientemente llenó de alegría a sus más de 200.000 seguidores en Instagram, al mostrarles su nuevo ‘nido’ de amor, el cual concretó junto a su esposa Alexa Gómez; con quien trajo al mundo a su mayor alegría, su hijo Gabriel.

“Una de las luchas más grandes tener nuestra propia. Talvez para nosotros es una de las publicaciones más importantes; repito vengo de una vereda donde crecí solo con mi nono Adolfo y la pasaba de casa en casa de tíos, así que hoy siento mucha emoción, les quiero motivar a soñar a nunca parar , a que la familia es primero”, fueron las palabras del hombre que también hizo parte de ‘Buen día, Colombia’ de RCN’.

“Nos decían algunos que no lo lograría, que me quedara en el campo, que era huérfano y nadie me apoyaría y aquí estamos. Que bonito ver el brillo en sus ojos lo es todo, a mi esposa, gracias porque no hubiese sido posible sin su apoyo, aquí bienvenidos a tomar tinto”, añadió.

Tras esta noticia, muchos de sus amigos del mundo del entretenimiento se volcaron a los comentarios de su publicación para llenarlo de buenos deseos, dentro de ellos Ana Karina Soto, misma que le expresó: “Bendiciones. Felicidades, se lo merecen. Los quiero y los admiro”; palabras a las que se le sumó el expresentador de ‘La Casa de los Famosos’ Marcelo Cezán: “Luchitooo. Te quiero y te extraño. Felicidades. Gracias a DIOS”.