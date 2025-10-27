Periodista de RCN celebró inesperada graduación fuera del canal, “Me les gradué de nuevo”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Le puede gustar: Marbelle mostró su cariño por fallecida figura del Canal RCN, “Nunca se olvidan las personas”

Desde hace varios meses una de las periodistas que hace parte de Noticias RCN es Rossy Lemos, quien hace parte de las diferentes emisiones del informativo llevándoles a los televidentes los principales hechos que son noticia en el país.

Sin embargo, durante el más reciente fin de semana, la presentadora estuvo ausente de la emisión con un motivo especial, pues se graduó de su especialización en comunicación y periodismo digital. En este nuevo logro para su carrera, Rossy estuvo acompañada de sus familiares, quienes no dudaron en mostrar su apoyo y cariño.

Tras la serie de publicaciones realizadas, la periodista de RCN recibió varios mensajes de cariño para sus fans y demás amigos. “Me les gradué de nuevo”. “Te pones la toga y el birrete y comienza a sonar esta canción”.

Cabe resaltar que con el paso de los años Lemos se ha convertido en una de las periodistas más queridas del Canal RCN, debido al carisma, la espontaneidad y el talento con el que cuenta. Lo que también le ha permitido seguir creciendo profesionalmente dentro del canal y por ende, seguir cumpliendo sus sueños.

¿Por qué Rossy Lemos renunció a Noticias Caracol?

Luego de un buen tiempo siendo parte de Noticias Caracol, Rossy Lemos confirmó su renuncia a través de sus redes sociales, donde además de reiterarle su cariño, mostró el agradecimiento que le tiene a Noticias RCN por abrirle las puertas como presentadora principal del informativo: “El oficio periodístico hace que quienes lo ejercemos nos enfrentemos a retos diarios que nos ayudan a evolucionar y a plantearnos cambios, nuevos sueños y metas. Agradezco a los televidentes y mis compañeros de Noticias Caracol que apoyaron mi trabajo, mi paso por el canal y siguieron al detalle mis reportes".