Lil Pump le pidió matrimonio a patrullera de la policía con inusual propuesta

El rapero estadounidense Gazzy García, conocido artísticamente como Lil Pump, tiene una fuerte conexión con Colombia debido a sus orígenes familiares. Aunque nació en Miami, Florida, él mismo ha afirmado que sus padres son colombianos, lo que le da una ascendencia latina.

Puede leer: Padre que pidió apoyo en la búsqueda de su hijo desaparecido en Brasil confirmó que fue hallado sin vida

En diversas ocasiones, ha reconocido esta herencia, llegando incluso a decir que se considera más colombiano que gringo en ciertos aspectos, debido a la “vibra” de Latinoamérica. Por estos días que ha visitado en Colombia, se ha flechado de las mujeres pertenecientes a la Policía Nacional, así lo hizo saber con un post hace unos días, al posar con una patrullera y escribir toda una declaración de amor.

Sin embargo, lo volvió a hacer con otra patrullera diferente a la que aseguró conocer desde el colegio y a la que describió como la indicada: “Todavía recuerdo la primera vez que te vi — en octavo grado, sentada a unas filas de distancia, con tu sonrisa iluminando todo el salón (...) La vida nos llevó por caminos diferentes, pero el destino siempre encuentra la manera de reunir a dos almas que están destinadas a encontrarse", señaló en la primera parte.

Le puede interesar: Así lucen las niñas que se viralizaron e hicieron meme por pelear en pleno cumpleaños, tras cinco años del video

Agregando: “En ese momento me di cuenta de que no era solo un viejo crush. Era amor, uno que había estado creciendo en silencio todos estos años, esperando el momento perfecto”, para pedirle matrimonio por medio de la publicación :

“Y ahora estoy aquí, con el corazón latiendo a mil, anillo en mano, listo para decirte lo que debí decir hace mucho :Tú siempre has sido la indicada. La chica con la que soñaba. La mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida.Y si tú me aceptas, estoy listo para hacerte mi para siempre — no solo una promesa, sino una vida juntos. Cásate conmigo."

En los comentarios la situación planteada por Lil Pump generó risas, señalando que cada semana se enamora de alguien diferente.