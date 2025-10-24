Así lucen las niñas que se viralizaron e hicieron meme por pelear en pleno cumpleaños, tras cinco años del video

Uno de los videos más recordados del año 2020, en plena pandemia, fue el de una celebración familiar de cumpleaños en Brasil, donde dos pequeñas eran las protagonistas. En este video, una niña llamada Maria Antônia decide apagar las velas del pastel de su hermana menor, Maria Eduarda, enseguida la cumpleañera, llena de ira, la agarra por el pelo y la zarandea, pero ella reacciona sonriendo.

El cómico momento se hizo completamente viral por muchos lados del mundo, en donde internautas lo vieron de forma inocente, pero otros tomaron bando entre las dos niñas e incluso criticándolas por lo ocurrido. Tanto así, que la madre de las pequeñas tuvo que hablar de forma pública, para explicar con detalle que había ocurrido, pues solo se había tratado una pelea de hermanas y que unos minutos después ambas compartían de forma cariñosa.

En su momento, no solo habló la madre, sino que ambas niñas también lo hicieron, Maria Antonia, de 6 años en aquel entonces, les explicó a los reporteros que ella siempre había ayudado a su hermana a soplar las velas, pero que esa vez ella quiso hacerlo sola. Mientras que Maria Eduarda, de 3 años en el video, expresó: “María Antonia sopló mi vela, yo me enojé con ella y le tiré del pelo. Yo la amo, pero luego me ayudó y yo estaba muy nerviosa. En este [año] quería hacerlo yo misma”, contó.

Este curioso hecho, hizo que desde el 2020 sea una tradición para familiar tomar una fotografía recreando aquel momento, por lo que por medio de redes sociales esta rondando el video más reciente de las niñas, es decir de este 2025. En él las niñas luces mucho más grandes, pues es el cumpleaños número 8 de Maria Eduarda con temática de la princesa Valiente de Disney, por lo que Maria Antônia ya estaría en sus 11 años.