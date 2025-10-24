La Suprema, exnovia de Blessd ya tendría nueva pareja, ¿de quién se trata?

Blessd es uno de los artistas urbanos colombianos más populares del momento, con grandes éxitos en el transcurso de su carrera. En cuanto a su vida personal tuvo por varios años una relación con ‘La Suprema’, una reconocida influencer paisa, con estuvo yendo y volviendo, hasta darle un cierre definitivo, apareciendo con otra de sus exnovias, Manuela QM.

Frente a su actual relación, el cantante expresó que se encuentra: “Agradecido con Dios por todo lo que me está dando en este momento. Agradecido con Dios por la pareja con la que estoy en este momento también.Ya que les gusta tanto el chisme y opinar de las vidas personales. Estamos muy contentos, gracias al Señor. Agradecidísimos. La música perfecta también. Casados por la iglesia, prácticamente (risas)”.

¿Quién es la nueva pareja de Nicole, ‘La Suprema’?

Mientras que su exnovia, Nicole Rivera, más conocida con La Suprema, solo hasta ahora estaría saliendo con alguien más, al parecer con el futbolista Brahian Palacios. El joven de 22 de años es proveniente de Medellín y actualmente, juega en el Al Wasl de la UAE Pro League (Emiratos Árabes Unidos) en calidad decedido por el club brasileño Atlético Mineiro hasta junio de 2026.

Palacios se formó en las categorías inferiores de Atlético Nacional en Colombia, donde logró varios títulos, incluyendo la Categoría Primera A en 2022 y la Copa Colombia en 2023. Las especulaciones de un posible romance entra estas dos figuras, se fan a partir de verlos frecuentar los mismos espacios y tener una que otra interacción, de hecho señalan en redes que quizá estuvieron juntas en el último viaje de La Suprema.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se le vincula a ‘La Suprema’ con un futbolista, pues por un tiempo se aseguró que estaba con Richard Rios. De hecho, hubo varias pruebas que lo confirmaban, tanto lugares que coincidían, como un video del ascensor donde vive el jugador del Benfica en Medellín, donde se veían juntos.