Karina García y La Jesuu fueron captadas dándose un beso tras Stream Fighters

El pasado sábado se llevó a cabo Stream Fighters en Bogotá, evento de boxeo realizado por el stremear Westcol, quien por cuarta vez realizó el espectáculo en el que figuras del internet se le miden a llegar al rin y pasar por meses de entrenamiento por poder obtener la victoria. Una de las peleas más esperadas de la noche fue protagonizada por Karina García y la mexicana Karely Ruíz.

Cada pelea se ha caracterizado por las entradas que tienen los participantes, ya sean acompañados con artistas o con escenografías, en el caso de Karina salió primero ella con un atuendo rosa, exaltando su estilo. A los segundos de salir sola, apareció tras de ella Yailin cantando la canción “Bing Bong”, mientras que Karely salió al lado de un rapero y luciendo un atuendo de color negro.

No obstante, al momento de subirse al rin, ambas mujeres se mostraron bastante enérgicas, pero el cansancio empezó a afectarles en el segundo round, para el tercero, a pesar de intentarlo, Karina García no lo soportó, quedando en una esquina sin moverse. Por lo tanto, pararon la pelea, declarándolo como un knockout técnico, dando el triunfo a la mexicana, mientras que a Karina le tuvieron que dar oxígeno por algunos minutos, mientras se recuperaba.

A pesar de la derrota, Karina fue a celebrar a una discoteca junto a Westcol y sus amigas, entre ella Yailin, Manelyk con quien entabló una amistad en ‘La Casa de los Famosos’ y también La Jesuu. Durante la fiesta, algunas personas los grabaron desde lejos y en un momento captaron a Karina dándose un beso con La Jesuu, aunque muchos se quisieron escandalizar, otros en los comentarios en redes dijeron que era un simple beso de amigas.

Pero también, los internautas se fijaron de un particular detalle, pues García se toca la nariz, por lo que señalaron que quizá estaría aspirando algo: “Yo no vi un beso, yo vi que aspiro algo la linda señorita”, “Primero se aventó el polvito a la nariz y después el beso”, “Eso un beso no fue, más bien un pase fíjense bien”, son algunos de los comentarios.