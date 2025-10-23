Después de 45 años, el asesino de John Lennon reveló las razones por las que cometió el crimen

ARCHIVO - El cantante John Lennon aparece durante una conferencia de prensa en el Hotel Americana el 13 de mayo de 1968 en Nueva York. La emisora estatal polaca suspendió el sábado 27 de julio de 2024 a un periodista de televisión que durante la ceremo

John Lennon fue un músico, compositor y activista británico, reconocido mundialmente como uno de los fundadores y miembros principales de The Beatles, la banda más influyente de la historia del rock. Nacido el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, Lennon destacó por su talento lírico, su voz distintiva y su espíritu rebelde, que marcaron una nueva era en la música popular.

Puede leer: Tres hombres disfrazados intimidaron a mujer e intentaron entrar a su casa

Junto a Paul McCartney, formó una de las asociaciones compositivas más exitosas del siglo XX. Tras la disolución de los Beatles, Lennon inició una carrera en solitario caracterizada por su mensaje pacifista y su compromiso social, pero su vida se vio trágicamente interrumpida en 1980, al ser asesinado frente al edificio Dakota, en Nueva York.

Después de 45 años del trágico suceso, su homicida, Mark David Chapman, vuelve a ocupar los titulares, tras su decimocuarto intento de obtener la libertad condicional al confesar las razones que lo llevaron a quitarle la vida a Lennon.

La declaración dada por New York Post fue presentada ante la Junta de Libertad Condicional de Nueva York durante una audiencia en la prisión de Green Haven, en ella, Champman confesó que el asesinato fue un “completamente egoísta” y motivado por la fama de Lennon: “Esto fue por mí y solo por mí. Tuvo todo que ver con su popularidad”, expresó

Le puede interesar: Conozca a Juanchin el creador de contenido con talla baja que aspira entrar a ‘La Casa de los Famosos 3′

Los hechos tuvieron el 8 de diciembre de 1980, el homicida para ese momento tenía solo 25 y momentos antes del crimen le pidió al artista que le firmara un ejemplar del álbum Double Fantasy. Después lo habría seguido hasta el edificio donde vivía para darle cuatro disparos en la espalda del músico, quien iba en compañía de Yoko Ono. Chapman llevaba meses planeando el asesinato de su ídolo, al cual admiraba, pero también envidiaba, y al cumplir su obsesión fue arrestado a los minutos, recibiendo una condena de 20 años a cadena perpetua, que aún cumple.

En las afirmaciones más recientes del hombre aseguró no estar arrepentido del delito que cometió: “Este era un ser humano. No pensé en el sufrimiento que causaría. No me importó en ese momento”, además de pedirle perdón a Yoko Ono y a los fanáticos de la superestrella artista, pero una vez más rechazaron su solicitud de libertad condicional por considerar que no muestra un remordimiento genuino ni empatía hacia sus víctimas.