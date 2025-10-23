Tres hombres disfrazados intimidaron a mujer e intentaron entrar a su casa

Por medio de redes sociales se viralizó un video en el que se ve como tres hombres, al parecer jóvenes, están afuera de una vivienda con vestidos y máscaras de asesinos de películas de terror, pero eso no es todo, intimidaron e intentaron ingresar a la casa de una mujer en Virginia, Estados Unidos. Los hechos quedaron registrados en la cámara de seguridad de su hogar, la noticia ha generado gran indignación.

Los tres hombres aparecieron en la entrada principal de una casa ubicada en Alexandria, un pueblo cercano a Washington D. C. hacia las 10 de la noche, con el fin de aterrorizar a la dueña de la vivienda, esto acercándose a la cámara de su entrada e indicando que iban a lastimarla. Dentro se encontraba Shayla Whiteside, hija de la propietaria que estaba siendo amenazada, pero quien se percató de lo que sucedía afuera fue el hermano menor y su mascota.

“Al principio pensé que era una broma de Halloween, una pequeña travesura, así que les dije: ‘Feliz Halloween”, dijo Shayla a las autoridades. Las máscaras que portaban los hombres era una de payaso, una de Michael Myers y el tercero estaba vestido como una monja, estando allí empezaron a gritar a “Somos tu peor pesadilla” a la cámara de la entrada de la casa.

Después se acercaron a la puerta, cada uno de ellos, mostrado sus máscaras a la cámara, mientras forcejeaban la puerta. La mujer comenzó a advertirles que si no paraban iba a llamar a la policía, pero los sujetos hicieron caso omiso a las advertencias, intensificando sus ataques e insistiendo que los dejara entrar al recinto: “¡O salen ustedes o entramos nosotros, abran la puerta!”, expresaron.

Shayle también confesó que fue un momento de bastante angustia y a esto se le sumó que se encontraba muy sentimental, debido a la muerte de su padre, que fue hace muy poco, razón por la que la madre no quería quedarse sola Los hechos tuvieron una duración de alrededor de 10 minutos, lo que logró género también miedo y. preocupación entre los habitantes del lugar.