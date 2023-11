“Dios sabe por qué lo hace”: Jessica Cediel rompió en llanto tras experimentar un suceso religioso

Jessica Cediel se mostró muy emotiva en sus redes sociales a propósito de un evento que vivió recientemente, mostrándose completamente desconcertada por lo que había presenciado de primera mano. Y si bien no era la primera vez que pasaba, igualmente no pudo evitar romper en llanto en esta oportunidad.

La modelo suele compartir varios aspectos de su vida en las redes sociales, desde su trabajo frente a las cámaras como presentadora y actriz, pasando por detalles más cotidianos como sus paseos por Florida, o simplemente compartiendo clips en reuniones con algunos allegados.

Pero otra de las facetas a las que suele estar muy conectada es la religiosa, compartiendo con frecuencia no solo algunas frases espirituales y hablando sobre su fe, sino también contando sus experiencias en relación a esto.

Y es precisamente por esta temática que la colombiana terminó rompiendo en llanto en una de sus historias de Instagram, contando entre lágrimas que mientras estaba en una reunión con su grupo religioso vivió una experiencia que la emocionó demasiado.

Jessica Cediel comenzó hablando sobre “las promesas del Señor”, indicando que desde el año 2011 ha visto que Él siempre se manifiesta en su vida a través de un versículo bíblico: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”.

En la misma historia indica que este versículo siempre termina presente en su vida a través de maneras inesperadas, bien sea por recomendación de algunos religiosos y en actividades bíblicas donde deben escoger versículos al azar.

El versículo volvió a aparecer en el camino de Jessica Cediel

De acuerdo con lo que comenta la actriz en sus historias, la razón por la que no pudo evitar dejar de llorar es debido a lo emocionada que se sintió porque en otra oportunidad este pasaje volvió a aparecer de manera inesperada en su vida.

En la misma serie de historias, Jessica Cediel contó que mientras estaba escuchando alabanzas en su carro, se detuvo un momento para buscar en Internet algunas promesas de fortaleza, y para su sorpresa terminó apareciendo la misma frase que la ha acompañado en diferentes oportunidades desde 2011.

“Yo no me puedo explicar. Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe por qué me remarca eso, Dios sabe lo que yo pueda estar pensando o atravesando y me parece hermoso”, indicó la colombiana entre lágrimas.