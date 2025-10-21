Falleció exparticipante de ‘La Voz Colombia’ tras padecer agresivo cáncer

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación con mayor acogida en la pantalla chica, alcanzando un amplio nivel de audiencia en varias de sus producciones tanto informativas como de entretenimiento. Una de las más recordadas es ‘La Voz Colombia’ que se ha encargado de mostrar lo mejor del talento en el país a nivel artístico.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Este es el querido periodista que renunció a Noticias Caracol, “En la vida, hay señales”

¿Quién es el exparticipante de ‘La Voz Colombia’ que falleció?

Si bien, son varias las figuras que han pasado por el diamante de ‘La Voz’ hace pocas horas se conoció el fallecimiento de uno de ellos. Se trata precisamente de Joan Alarcón, artista que hizo parte de ‘La Voz Colombia’ en el año 2021, demostrando así su talento y por ende, compartió con Ricardo Montaner, Carlos Vives y Andrés Cepeda.

El exparticipante de ‘La Voz Colombia’ fue diagnosticado en el año 2024 con cáncer de riñón tras padecer una trombosis. A pesar de los duros momentos que tuvo que afrontar posteriormente, se mostraba a través de sus redes sociales, con la fe intacta de su pronta recuperación, para así retomar sus grandes pasiones, entre ellas la música.

Cabe resaltar que a inicios del mes de octubre, Alarcón denunció demoras en cuanto a su atención se trató, resaltando así el padecimiento que enfrentaba y las complicaciones que esto podría traer.

Ante su fallecimiento, los mensajes de cariño y apoyo por parte de sus familiares, amigos y seguidores no han faltado, destacando la sencillez y el talento con el que contó.

¿Quién es la exparticipante de ‘La voz’ que presentó a su novia?

Se trata de ‘Baby flow’, quien logró destacarse en una de las temporadas de ‘La voz kids’, encantando a los jurados con el talento vocal con el que cuenta. Si bien, no logró convertirse en la ganadora, sigue adelante con su carrera musical y en medio de sus más recientes canciones presentó a su novia, quien fue su inspiración:

“Ella es Gabriela, una persona que admiro y amo un montón. Hace un año y cinco meses le pedí que fuera mi novia, pero nos conocimos hace un año y diez meses. No teníamos planeado que esto pasara, aunque por mi parte me enamoré desde el momento en que la conocí, su llegada a mi vida ha sido enorme, ya que me ha inspirado a hacer muchas canciones, algunas han salido, otras no“, fueron algunas de las declaraciones de la exparticipante de Caracol.