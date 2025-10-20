David Guetta vivió la experiencia bogotana y quedó atrapado en el trancón de la 80 antes de su concierto

David Guetta es un reconocido DJ y productor musical francés, considerado uno de los pioneros en llevar la música electrónica a la escena mainstream mundial. Con una carrera que comenzó en los años 80 y explotó globalmente en la década de 2000, ha colaborado con grandes artistas como Sia, Nicki Minaj, Rihanna y Usher, creando éxitos que han dominado las listas de popularidad.

PUBLICIDAD

Puede leer: Tras abandonar pelea de Stream Fighters, Yina Calderón llega a nuevo reality por fuera de Colombia

Su estilo combina elementos de house, electro y pop, lo que lo ha convertido en una figura clave en festivales internacionales y en la evolución del EDM. Este año el artista ha estado llevando su gira denominada The Monolith: que vienen contando una pieza tridimensional de luz y pantallas envolventes que transforman el escenario en una instalación audiovisual futurista.

Durante más de dos décadas, Guetta ha marcado la historia de la música pop y electrónica con himnos globales como Titanium, When Love Takes Over, Play Hard y Without You, en colaboración con figuras como Sia, Rihanna, Usher, Nicki Minaj y Black Eyed Peas.

David Guetta no se salvó de los trancones de Bogotá

El famoso dj llegó a Bogotá el pasado viernes 17 de octubre en el Med Plus, que queda ubicado por la salida de la calle 80. A pesar de que el show debía comenzar a las 10:30 de la noche, pero terminó iniciando media hora después debido al colapso de la Calle 80, donde miles de personas intentaban ingresar al recinto.

La enorme fila hizo que a muchos les tomara dos horas llegar al reciente, mientras el tráfico permanecía paralizado incluso después de finalizado el evento. No obstante, ni el propio protagonista del show logró salvarse, esto debido a que fue captado en una camioneta negra dentro del trancón.

Los videos compartidos por medio de TikTok explicaban que por esta razón el show tuvo que iniciar más tarde de la hora acordada.