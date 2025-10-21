Robot sorprende por bailar con una mujer al ritmo de la cumbia en la Costa

Las redes sociales son el lugar donde miles de personas depositan todo tipo de videos, los más particulares suelen tener mayor relevancia, sobre todo en TikTok, que ha sido el escenario de millones de videos que lograron convertirse en trends. En el caso de Colombia, esta plataforma ha llegado hasta los lugares más inhóspitos en los que se logra acceder a la famosa plataforma.

En esta ocasión, la ciudad protagonista fue Barranquilla, esto por un video que combina tecnología, pero también tradición y que está rondando en TikTok. Se trata de un robot de baja estatura bailando con una mujer mayor, siguiendo sus movimientos, la canción que suena mientras tanto es una cumbia.

El hecho al parecer habría sucedió en el Centro Inca de la capital del Atlántico durante una especie de feria para jóvenes y niños, por lo que tenían varios espectadores alrededor de ellos. En los comentarios causó gracia cómo puede ser un robot que cada vez se asemeja más a la vida real, pero sobre todo cómo es un robot colombiano.

“Joa en Barranquilla hasta los robots no se salvan de los costeños”,“Chat gtp y yo en carnavales como le siga contando mis problemas”, “Lo había visto mil veces en China, pero no aquí en Colombia”, “Hizo historia, fue el primer robot de la historia en bailar cumbia”, comentan.

Esta no es la primera vez que captan una máquina de este tipo, pues también en algunas tiendas de ropa se ha logrado observar su trabajo y los grandes avances que tiene en pro de ayudar a los humanos.