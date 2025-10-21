El Xokas le dio en el orgullo a los rolos y no bajó de “flojo” al ajiaco

El evento ‘Stream Fighters 4′ de WestCol, trajo a Bogotá a grandes referentes del streaming en el globo, dentro de ellos el español Joaquín Domínguez, más conocido como ‘El Xocas’, hombre que estuvo dándose una vuelta por la capital y probando varios platos típicos colombianos; aunque no le gustó mucho el ajiaco santafereño.

En definitiva, este creador de contenido oriundo de Galicia, España, es uno de los más grandes referentes de su tierra respecto a la creación de contenido web, algo que lo ha llevado a tener 4.2 millones de seguidores en la plataforma Twitch; y 2,7 millones en su canal de YouTube, en el que recientemente publicó su primer blog asociado con su visita a Colombia.

Fueron varias las cosas que hizo Domínguez en su visita y que plasmó en su videoclip de casi media hora, ya que visitó el Cerro de Monserrate, fue al Museo del Oro, y se dio un ‘roce’ por la Plaza de Bolívar. Pero antes de visitar este último punto hizo una parada para almorzar, en la que le fue bastante bien, según su parecer.

El streamer optó por seguir la recomendación de los transeúntes y almorzar en el restaurante Origen Bistro, en el que no solo pidió ajiaco, también se deleitó con otros platillos como la posta cartagenera y una mojarra enfocada. A pesar de que quedó satisfecho con los sabores, le hizo una dura crítica a la tradicional sopa compuesta por pollo, mazorca, papás, alcaparras y guascas.

“Al ser medio ‘sopita’ se conserva bastante bien el calor. (...) Tiene una buena pinta, es una sopa densa para el frío. (...) Tiene un poco la esencia del caldo gallego; en Galicia se comen muchos caldos así espesos, con verduras y hortalizas. Tiene un estilo campestre; pero como crítica, la sopa está ‘flojita’, está muy floja”, expresó en su video.