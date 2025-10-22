Abelardo de la Espriella le sacó jugo a la inocencia de Uribe y sacó promoción para su ron

Este martes 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno en actuación penal, asociado con el proceso que se le adelanta por una presunta manipulación de testigos en un proceso que se adelanta en su contra desde hace más de diez años. Tras esta decisión, uno de sus más fieles seguidores y precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, aprovechó la situación para promocionar una de sus marcas.

La Sala Penal de este tribunal, revocó la condena emitida en primera instancioa por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en la que se había declarado culpable a Uribe de este delito y del de fraude procesal. El magistrado José Merchán fue el encargado de revocar la condena del exmandatario y “absolverlo de dicho cargo en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez”; exparamilitar que había declarado en contra de Uribe, señalando de haber recibido dinero para cambiar su versión judicial.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe

Tras la decisión de la justicia Uribe Vélez emitió unas palabras en las que, entre otras cosas, le pidió excusas a la justicia por el tiempo que ha llevado su proceso, en el que han estado presentes destacados abogados como Jaime Granados, Jaime Lombana, Víctor Mosquera, entre otros.

“Hoy recordé a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias. (...) En su cátedra infundían que la majestad de la justicia tiene que estar por encima de la política. (...) Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad en esta extensa vida pública, mis compatriotas”, añadió Uribe.

Lo expresado por Uribe y lo decidido por la justicia motivoó a De la Espriella a hacer una promoción en su marca de ron, ofreciendole un 10% de descuento a sus clientes que, como él, celebran la inocencia del hombre al que muchos consideran, ‘El gran colombiano’.