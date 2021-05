El actor Lenard Vanderaa rompió su silencio. Por primera vez, ex de Daniella Álvarez revela por qué se terminó su noviazgo.

Una de las parejas más admiradas de 2020 fue la del actor español y Daniella Álvarez, presentadora del Desafío.

Durante uno de los años más difíciles para la presentadora, quien tuvo una pierna amputada, se le vio volver con su exnovio, Lenard Vanderaa.

Este regreso estuvo lleno de tiernos momentos que ambos compartieron en sus redes.

Sin embargo, pronto comenzaron a disminuir las publicaciones de los dos juntos, hasta que no se les vio más.

De hecho, Lenard Vanderaa compartió publicaciones en España, junto a su familia.

Así las cosas, muchos querían saber qué había pasado entre los dos.

Hasta el momento, ninguno de los dos dijo nada, únicamente Vanderaa usó sus redes para desmentir a una atrevida internauta que lo acusó de “dejar” a Daniella por su situación de salud.

Ahora, el actor reapareció con un mensaje donde cuenta que, como a cualquier pareja, los caminos de la vida los separaron. Además, decidió hablar luego de recibir absurdas amenazas y hostigamientos por terminar su relación.

“Como otra pareja normal se ha acabado. Cada uno ha tomado su camino y yo a Daniella simplemente le deseo lo mejor en su vida“, comentó.

Así mismo, Vanderaa insistió en que no había dejado a Daniella por ninguna razón de salud, ni estuvo con ella por interés, sino por genuino amor.

“Yo, como una persona normal, estuve apoyando a mi pareja en los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba. Lo hice 24 horas al día por meses porque era la mujer que quería y lo volvería a hacer”, dijo.

Por último, aclaró que se había tenido que ir por motivos diferentes a un simple “abandono”.

“Yo no estoy aquí en España porque la abandoné. Si estoy en España es porque me tuve que ir por unas circunstancias. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores, no me entra cómo la gente puede decir eso”, puntualizó.

Al escuchar al actor, muchos le agradecieron su sinceridad, y admiraron la manera en que se expresó acerca de su exnovia.