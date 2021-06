Daniella Álvarez habló de su exnovio durante su presentación como jueza en el concurso de belleza Nuestra Belleza Latina

Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011, ha dado un ejemplo de valentía y fe a miles de personas. Luego de que el año pasado tuviera que vivir una de las experiencias más traumáticas de su vida al someterse a una cirugía para amputarle la pierna izquierda. Sin embargo, de ahí en adelante la barranquillera ha acumulado solo logros en su día a día, afrontando también la separación con su novio, el español Lenard Vanderaa.

Ahora, Daniella Álvarez tras se presentadora del reality Deafío ‘The Box’ anuncia que formará parte del concurso ‘Nuestra Belleza Latina’, en su nueva temporada. La colombiana integrará el panel de jueces del programa que transmite la cadena internacional Univisión. El mismo estará en las pantallas para este otoño.

“La vida por alguna razón siempre nos separa”

Asimismo, se hizo público que la competencia de belleza será más completa. Y los jueces tendrán la difícil tarea de escoger a una joven que sea fuera de serie y cautive al público, sin importar su físico. Por eso, se integró a Daniella para que ayude a encontrar a la mujer que cumpla con todos esos requisitos.

Para ‘Despierta América’ Álvarez detalló como se prepara para su nuevo trabajo en la televisión. Y en su cuenta de Instagram @danielaalvareztv colgó una fotografía junto a los presentadores del show, y al pie escribió: “Empieza un nuevo sueño a hacerse realidad. Gracias Dios, gracias vida”.

En el programa ‘Despierta América’ recibieron a la modelo con vallenatos y aprovechó de bailar, como tanto le gusta. Pero también tocaron un tema que a todos les causa intriga: la ruptura con su novio Lenard Vanderaa. Ella explicó brevemente qué, “es una amor que siempre va a existir. Yo lo adoro y sé que tengo un lugar especial en su corazón, pero la vida por alguna razón siempre nos separa”, confesó Daniella.

“Lenard formó parte de mi vida“

“Yo tengo que estar contigo, no importa lo que me digas. Porque desde que habíamos terminado él siempre me escribía que yo soy la mujer de su vida y que teníamos que estar juntos. Y luego saber que estuvo en ese momento tan importante. Que fue mi hombro, que fue mi apoyo. Me acompañó a todas mis rehabilitaciones. Me acompañó durante todo mi proceso, pero bueno, las cosas suceden como tienen que suceder”.

“Indiferentemente de que esté en otra relación, tiene que saber que Lenard formó parte de mi vida, de mi historia, y de un proceso importante. Y lo mencionaré en mis charlas y lo mencionaré a mis hijos cuando nazcan, que tuve a alguien muy especial a mi lado”, concluyó la exreina de belleza.

Por otro lado durante una entrevista con Semana, Daniella también informó que se vienen dos nuevos proyectos para ella que la tienen muy emocionada. “Tengo dos proyectos muy importantes: el primero es mi fundación que está ya próxima a salir. A través de ella voy a entregar prótesis a personas que lo necesitan; y el segundo, el libro que claramente hace parte de mi proyecto. Espero para el próximo año tenerlo listo y poder contar todas mis experiencias para que las personas puedan saber que hay procesos dolorosos pero que se puede salir adelante”, contó para Semana.

