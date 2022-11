‘Si pasaba podía dejar el personaje’ Yo me llamo Rafael Orozco mostró su descontento tras ser eliminado en La Descarga

El nuevo reality de Caracol ‘La Descarga’ ha logrado atraer la atención de los televidentes, quienes han sentido curiosidad por volver a ver a los exparticipantes de Yo me llamo, A otro nivel y La Voz, luego de varios años para saber si su talento ha mejorado con el paso del tiempo. Además, la elección de Gusi, Santiago Cruz, Maía y Marbelle como mentores ha generado un sinnúmero de criticas, sobre todo por la ‘reina de la tecnocarillera’, de quienes muchos consideran no debió ser tenida en cuenta para participar en el programa.

Lea también: La Descarga: Exparticipantes de Yo me llamo no quieren que los sigan viendo como los personajes que imitaron

El show ha traído varias sospresas, sobre todo con la participación de los exconcursantes del programa de imitación Yo me llamo, varios de ellos y ellas al terminar el programa siguieron haciendo shows públicos como sus personajes, pero al participar en La Descarga, no les fue como esperaban y terminaron siendo eliminados, al no ser aceptados varios de ellos dijeron que prefieren cantar con su voz y seguir una carrera alejada de sus personajes.

Uno de ellos es Jorge Martínez, Yo me llamo Rafael Orozco, quien no fue aceptado en la audición por al faltarle el último ‘sí' de Gusi, quien no lo aprobó para seguir, luego de terminar su presentación Martínez dijo que él se presentó con la intención de poder emprender una carrera alejado de su personaje, incluso se quitó el bigote y las extensiones en el programa, mostrando que quiere tomar otro camino.

También le puede interesar: Gusi quedó como ‘el malo de la película’ al no darle la aprobación final a cantante en La Descarga

Unas declaraciones que reafirmó en Día a Día en donde contó que no se sentía bien de salud en su presentación, además aseguró “Los nervios me hicieron actuar de una manera que no soy yo”. En su cuenta de instagram también hizo una publicación en referencia al programa “muchos saben que hace casi un año dejé el personaje de la gran leyenda pero acá tenía que audicionar caracterizado ya que estábamos en representación de yo me llamo, había una posibilidad que si llegaba a pasar podíamos dejar el personaje y cantar nuestras propias canciones y de otros artistas mostrando el estilo original, por eso acepté estar”.