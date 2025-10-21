Con disparos en la cabeza y tirado en un barranco: Filtran fotos del cuerpo del influencer ‘Medio Metro’

En la tarde de este lunes 20 de octubre se dio a conocer el triste deceso del creador de contenido Paco Pérez, más conocido como ‘El Medio Metro de Puebla’, hombre que acumuló millones de vistas en redes debido a su talento para el baile, ese que ejecutaba vistiendo varios atuendos de personajes ,Tras su muerte se filtraron fotos de su cuerpo.

PUBLICIDAD

Este reconocido bailarín dejó para la historia del internet varios pasos, con los que jocosamente amenizaba fiestas familiares y eventos en su natal Puebla. Justamente en un barranco cercano a un río del sector de San Sebastián de Aparicio, fue encontrado su cuerpo inerte.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Ese desgraciado la tenía manipulada” Mamá de Baby Demoni pide que investiguen a fondo al novio de la influencer

Hallan muerto al tiktoker Medio Metro. (Foto: redes sociales)

En medio del dolor de los familiares, amigos y fans, el reconocido periodista Carlos Jiménez reveló una serie de fotografías en las que se ve cómo quedó el también influencer luego de recibir varos impactos de bala y ser arrojado a los matorrales.

Así quedó el cuerpo de Medio Metro. Foto: @C4jimenez

Cabe acotar que este joven no es el mismo ‘Medio Metro’ que muchos han visto en las redes con trajes del ‘Chavo del Ocho’; pero sí se dedicaba a las mismas labores de su colega, perteneciendo en reconocidas agrupaciones de sonideros no solo en Puebla, también en Tlaxcala.

Los primeros reportes de las autoridades indican que el cuerpo del bailarín de 30 años llevaba varios días en el sitio, por lo que los fuertes olores alarmaron a la comunidad del sector. Adicionalmente, se dio a conocer que todo se trataría de un aparente ajuste de cuentas, hipótesis que las autoridades están examinando recogiendo algunos testimonios en la zona.

Más sobre el mundo del entretenimiento 🟢🟢 >>> “Estuve detenida”: Actriz porn* que estaba con B-King antes de su muerte, habló por primera vez del caso