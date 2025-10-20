“Estuve detenida”: Actriz porn* que estaba con B-King antes de su muerte, habló por primera vez del caso

En Colombia continua la conmoción por el asesinato de los artistas Bayron Sánchez Salazar ‘B-King’ y Jorge Luis Herrera ‘Regio Clown’, desaparecidos el 16 de septiembre en Ciudad de México y hallados días después desmembrados en Cocotitlán, un hecho que ha estremecido a la opinión pública por la violencia con la que fueron arrebatadas sus vidas. Son muchas las personas que las autoridades han investigado al respecto, dentro de ellos la actriz de contenido para adultos Angie Miller, quien recientemente rompió el silencio.

Tras el deceso de B-King y Regio Clown, las autoridades mexicanas solo han dado captura a cuatro personas, ligadas a un taller automotriz en el que se le cambió el aspecto al carro Mercedes-Benz color plata en el que se les vio a las víctimas por última vez.

A todo esto se le suma que Angie Miller estuvo detenida por estos hechos en procura de brindar información sobre el caso, por lo que muchos de los ojos acusadores se dirigieron a ella debido al aparente vínculo sentimental que tenía con B-King, algo que ella desmintió recientemente por medio de un video posteado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 143.000 seguidores en la que expresó:

“Quiero aclararles que yo no soy mujer de Bayron, ni fui su pareja, lamentablemente. Nos estábamos conociendo, él era una persona muy espectacular y hermosa, me afectó muchísimo lo que sucedió. (...) Teníamos muchos intereses mutuos, pero quedamos que nos íbamos a enfocar en nuestras carreras. (...) Les pido que me desliguen de todas las cosas malas que están diciendo de mí, que todas son falsas. Si estuve detenida del 23 al 26, fue una investigación sencilla y yo soy una persona inocente”, afirmó Miller por medio de sus redes sociales.

“Yo fui la primera persona que quiso que apareciera y le ayudé a su familia. (...) Él estaba en el momento incorrecto con las personas incorrectas. (...) Desde que Bayron desapareció me han pedido entrevistas y yo me he negado. (...) Mi mamá ha estado mal de salud, por eso le prometí no meterme en este tipo de cosas, pero tengo que salir a defenderme. (...) En ningún momento me llevaron a juicio, o yo he dado alguna declaración. (...) Yo soy una mujer soltera que no tiene ninguna pareja, quiero que me desliguen de cosas que no son reales”, añadió Miller.