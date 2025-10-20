Karina García le estaría cobrando a Altafulla gran cifra de dinero tras su ruptura

Karina García se ha consolidado este 2025 como una de las figuras más mencionadas del entretenimiento, esto tras su paso por el reality ‘La Casa de los Famosos’ de RCN en su segunda temporada. Este espacio también fue el escenario donde encontró el amor por algunos meses, pero recientemente este llegaría a su fin, así lo confirmó la influencer.

A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje en el que despejó dudas sobre el estado de su vida sentimental: “Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”, escribió, dejando ver la tristeza que le generaba el cierre de este capítulo.

La creadora de contenido también manifestó su inconformidad con algunas versiones que circulaban en redes y medios de comunicación, donde se insinuaba que aún seguía vinculada al cantante:“Sé que están confundidos porque han visto varios ‘códigos’ y en algunos medios han dado a entender que continuamos juntos. La verdad no es así. Estoy tratando de soltar, de olvidar y de seguir con mi vida, y eso me duele y me hace daño”, expresó, aclarando que con Altafulla tiene “contacto cero”.

¿Cuánto dinero le está cobrando Karina García a Altafulla?

A la ruptura se le habría sumado temas de dinero, pues García estaría reclamando una suma grande al artista, esto según fuentes cercanas a la artista, comentó ‘El Universal’. La cifra exigida por la influencer es de 25 millones de pesos por su participación en varios videos musicales y colaboraciones junto a Altafulla. García asegura que existía un acuerdo firmado que él habría incumplido, razón por la cual decidió “hacer valer sus derechos” y reclamar lo que le pertenece.

Al llevarse la victoria de ‘La Casa de los Famosos’, Altafulla recibió como premio 400 millones de pesos dentro de un maletín, que ambos en su momento presumieron con alegría por la victoria para ambos. Esta noticia ha generado diversas reacciones en las que los seguidores de Altafulla acusan a García de “querer sacar provecho del pasado”, mientras que los fanáticos de Karina la defienden asegurando que solo está reclamando lo que le pertenece.