Ella es la bella novia del hijo menor de Juanes, Dante

Juanes, el reconocido cantante y compositor colombiano, no solo ha dejado una huella profunda en la música latina, sino también en su rol como padre. Junto a su esposa, Karen Martínez, tiene tres hijos: Luna, Paloma y Dante. A lo largo de los años, Juanes ha compartido en entrevistas y redes sociales cómo la paternidad ha influido en su vida y en su música, mostrándose siempre como un padre amoroso y presente.

PUBLICIDAD

Puede leer: Dante Aristizábal, el hijo de Juanes, se estrena como modelo y causa furor en redes sociales

Cada uno de sus tres hijos cuenta con una gran visibilidad en redes, en el caso de Dante Aristizábal Martínez, tiene 16 años y desde hace un tiempo ha comenzado a captar la atención del público por medio del Instagram de sus padres, quienes lo han mostrado desde muy pequeño, en especial Juanes.

El joven vive en Miami y Medellín debido a la carrera artística de su padre y se la ha visto en el ámbito del modelaje, de hecho el año pasado colaboró para con True, marca colombiana de streetwear en Medellín. Otro de sus talentos está relacionado con la música al cantar y tocar la guitarra, heredando el don de su padre.

¿Quién es la novia de Dante, hijo de Juanes?

Este fin de semana, Dante subió por primera vez un TikTok a su cuenta personal, pero en este no está solo, sino acompañado de una joven, se trata de Martina Martínez. Al parecer la joven sería de México o reside en ese país y tiene la misma edad de Dante, ambos en sus cuentas de Instagram han compartido varias fotografías juntos disfrutando en diferentes espacios.

Hasta el momento no se conoce más información de la joven pareja, pues de los tres hijos del artista, Dante hasta ahora se ha vuelto más constante en sus redes sociales. En ellacuenta con 102 k de seguidores, entre ellos figuras del entretenimiento como Karol G y James Rodríguez.