Presuntas presiones externas habrían frenado investigación en finca de Greeicy y Mike Bahía: “recibieron llamadas desde Bogotá”

La investigación por el secuestro y tortura de dos trabajadores en una finca de Llanogrande (Antioquia), propiedad de la familia de los artistas Greeicy Rendón y Mike Bahía, ha tomado un rumbo inesperado.Durante una reciente audiencia, la fiscal encargada del caso denunció que el operativo policial habría sido obstaculizado por “presiones externas” provenientes de Bogotá, lo que habría limitado la inspección del inmueble y la recolección de pruebas clave.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Mike Bahía expresó su apoyo hacia el padre de Greeicy, tras proceso judicial por tortura y secuestro

“Lo supe por la propia Policía. Hubo presiones desde Bogotá porque se trataba de la casa de dos cantantes reconocidos. No se permitió inspeccionar la vivienda ni poner a disposición las armas y el vehículo hallado en el sitio”, declaró la funcionaria, según reveló la revista Cambio.

El hecho ocurrió el 8 de mayo de 2023, cuando dos obreros identificados como Elder y Francisco denunciaron haber sido secuestrados, golpeados y torturados dentro de la propiedad familiar. Los trabajadores afirmaron que fueron entregados por Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, a un grupo de hombres armados que los interrogaron por el presunto robo de una caja fuerte.

Lea también: El pasado no perdona: reviven episodio judicial por el cual el papá de Greeicy Rendón fue capturado en Medellín

A pesar de la gravedad de los testimonios y de que los agentes encontraron a las víctimas con signos evidentes de violencia, la Fiscalía asegura que no se realizó una inspección completa del lugar. No se recuperaron las armas ni los teléfonos involucrados, lo que ha generado sospechas de una posible manipulación de la escena.

Fuentes citadas por Cambio indicaron que la captura de Rendón fue ejecutada por dos patrulleros, apoyados por policías asignados a la seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien reside en una finca vecina. Sin embargo, las irregularidades en las diligencias levantan dudas sobre la independencia del procedimiento.

PUBLICIDAD

“Cómo es posible que los agentes lleguen, vean a las víctimas lesionadas, escuchen que fueron torturadas y no busquen las armas. Dicen que recibieron llamadas desde Bogotá”, cuestionó la fiscal durante su intervención.

Por su parte, Luis Alberto Rendón sostiene que todo comenzó tras un robo en la finca días antes del incidente. Aseguró que ese 8 de mayo salió con su esposa a comprar obsequios para el cumpleaños del hijo de uno de los empleados, y al regresar notaron la desaparición de objetos de valor en la habitación que suelen usar Greeicy y Mike Bahía cuando visitan el lugar.

La investigación, que ya completa más de dos años, sigue en curso. La Fiscalía busca determinar si hubo interferencia en el procedimiento policial.