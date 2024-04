Yeison Jiménez confesó cuánto se ganaba por cargar bultos en Corabastos: “yo no sabía hacer absolutamente nada”

Yeison Jiménez es un cantante de música popular y empresario, que es considerado uno de los más grandes exponentes del género en Colombia, obteniendo altas ganancias en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, el camino hacia el éxito no ha sido fácil para el manzanareño, pues antes de formar parte de la industria tuvo que enfrentar algunos trabajos en plazas de mercado de Bogotá y recientemente recordó sus primeros pasos confesando cuánto ganaba en Corabastos por cargas bultos de mercado.

El artista, sin duda, ha sabido ganarse el cariño de sus fans gracias a su sencillez y espontaneidad, pues más allá de darse a conocer como cantante, también busca ayudar a quienes más lo necesitan y según sus últimas apariciones, este sería uno de sus propósitos para este 2024.

¿Cuántos años trabajo Yeison Jimenez en Corabastos?

De acuerdo a las declaraciones del cantante en la emisora ‘Tropicana’, Yeison estuvo trabajando en Corabastos, considerada la plaza más grande de Bogotá durante 6 años, aclarando que no vendió aguacates, pues en medio de risas reiteró que no llegó a ese rango, los cargaba, ya que los vendían al por mayor aproximadamente tres bultos.

“Hace cuatro años que no voy a Corabastos. Voy a cantar, porque ya casi todos se fueron. Ya no queda nadie. Yo salí de allá hace 12 0 13 años. Solo qué mis dos compañeros de, puesto que quedan allí, son ‘Chuki’ y Jhonny que ahora trabaja en otra bodega”.

¿Cuánto se ganaba en Corabastos por cargar bultos?

Jiménez reiteró que salió de Corabastos en el año 2010 e ingresó cuando tenía 13 años en el año 2004. Seguidamente, el intérprete de ‘Vete’, aseguró que por cargas bultos y vender aguacates en aquel momento le pagaban 200 mil pesos y trabajaba los 7 días de la semana

“Eran 30 mil pesos al día, pero tú te gastabas 5 mil en gota a gota, 5 mil en el desayuno y eso… Fue un proceso lindo, no me arrepiento y creo que es eso lo que me ha hecho como ser humano. Me encanta (…) Duré casi un año y medio en el que por lo menos unas cuatro veces a la semana me despertaba a las 02:30 am como llevaba seis años madrugando”.

Finalmente, el manzanareño reiteró que uno de los momentos más significativos de su carrera, tiene que ver con salida de la plaza, pues reiteró: “Yo no sabía hacer absolutamente nada, era vendiendo aguacate. Entonces era una decisión muy fuerte”.