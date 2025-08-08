Ella es la presentadora que habría sido despedida de RCN y llega a Caracol

El Canal RCN es un canal nacional bastante conocido en el país, pues con el paso de los años se ha convertido de uno de los favoritos por parte de los televidentes. Los programas matutinos han logrado ganar un amplio terreno debido a la serie de invitados con los que cuentan a diario y por ende, su equipo de presentadores. Sin embargo, los cambios en los equipos han sido más que evidentes en los últimos meses, pues varios han sido despedidos y ahora se conoció que una de ellas llega a Caracol, pero en su espacio radial.

En el programa ‘Mañana express’ han sido varios los cambios de presentadores sin explicación alguna, al parecer, porque no han logrado convencer a sus directores y por ende, televidentes. A finales del 2024, una de las nuevas figuras que llegó a formar parte del Canal RCN fue María Fernanda Díaz, quien durante varios años hizo parte de City TV, en la sección de entretenimiento, destacándose así por su talento.

Díaz, a través de sus redes sociales, no dudó en exponer la felicidad que trajo consigo esta noticia, sin embargo, luego de varias semanas de ausencia y las dudas frente a un posible despido, María Fernanda el pasado 30 de junio confirmó que no sigue haciendo parte de ‘Mañana express’ del Canal RCN, agradeciendo por cada una de las experiencias y los logro obtenidos durante sus meses siendo parte del canal.

La mayor sorpresa tuvo que ver que durante los primeros días del mes de agosto, Díaz sorprendió al dejarse ver haciendo parte de la emisora ‘La kalle’, acompañando a Manuela Cardona, Jhovanoty y Leonardo Cuervo, confirmando así que es una de las nuevas locutoras de esta emisora.

Cabe resaltar que, hasta el momento, la expresentadora de RCN no se ha pronunciado frente a este tema, sin embargo, ya su aparición está vigente en varios de los videos de esta cadena radial compartidos en sus redes sociales.

¿Quién es la nueva presentadora de ‘Mañana express’?

La nueva presentadora del Canal RCN, específicamente de ‘Mañana Express’ es Danny Galvis, una Dj, presentadora y actriz, que ha logrado darse a conocer en las redes sociales.

Galvis ha hecho parte de diferentes medios de comunicación como lo son ‘La X Más música’, Win Sports y Señal Colombia. Además, en sus redes se encarga de mostrar su pasión por la música y la serie de viajes realizados.