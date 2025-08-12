Mr. Stiven TC le regaló moto a repartidor de Rappi que ha hecho más de 23.000 pedidos en menos de dos años

Stiven Tangarife Caicedo es el nombre de pila de uno de los streamers más reconocidos en Colombia, Mr. Steven TC, joven caleño de 25 años que amasó una gran fortuna con sus videos en los que mostraba su habilidad para el juego Free Fire. Los años no solo le han permitido adquirir dinero, también le han permitido compartir sus ganancias con sus fans, como lo hizo recientemente con un repartidor de Rappi, a quien sorprendió con una motocicleta.

Son varios los clips que están viralizándose en las redes sociales, especialmente en TikTok, en los que se ve el noble gesto que tuvo este creador digital con un domiciliario de la ciudad de Medellín, urbe en la que ‘Mr.Stiven’ tiene su morada. En las imágenes se ve como el hombre llega a la casa del streamer con una motocicleta, ‘destartalada’, la cual incluso solo podía prender haciendo uso de un destornillador.

El influenciador y su ‘combo’ le comentaron al trabajador que lo iban a poner a estrenar ‘motico’ para que trabajara, pero que antes de esto tenía que contarle su historia. Ni corto ni perezoso el hombre, de nacionalidad venezolana, les comentó que ya llevaba dos años trabajando con la plataforma y que ya acumulaba más de 23.600 pedidos en este tiempo.

Adicionalmente, les reveló que antes tenía una moto bajo la dinámica de alquiler, por lo que tenía que pagar $150.000 pesos semanales para poder utilizar el vehículo, lo que lo llevó a tomar la decisión de comprar una motocicleta de segunda mano.

Finalmente, ‘Mr. Stiven’, le entregó su nueva nave al repartidor, quien se comprometió a hacer los papeles respectivos para la matrícula; no sin antes darle un fuerte abrazo al influencer, mismo que tiene otras motos para regalar y de las cuales conoceremos a sus futuros dueños en las próximas semanas.